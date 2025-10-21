Ministerul Dezvoltării a anunțat marți că va susține financiar reconstrucția blocului din , afectat de explozia din 17 octombrie. A fost inițiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ, pentru a finanța atât lucrările de demolare, cât și construcția unui imobil nou.

Cum sprijină Ministerul Dezvoltării reconstrucția blocului din Rahova

Conform comunicatului oficial, ordonanța de urgență propusă vizează programele de finanțare pentru consolidarea clădirilor, extinzând posibilitatea de includere a imobilelor afectate de dezastre accidentale sau accidente tehnice în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

„Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii în program a clădirilor de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice”, au transmis reprezentanţii ministerului, potrivit unui comunicat de presă.

Până acum, programul de consolidare finanța doar lucrările de consolidare a clădirilor existente. Proiectul propus permite ca blocurile demolabile și cele noi să intre în program, iar finanțarea să acopere studii, proiectare și execuție în proporție de 100%, informează .

Locuințele construite prin program vor fi proprietate privată a statului și vor fi atribuite unității administrativ-teritoriale în care se află blocul, prin convenție cu Ministerul Dezvoltării.

Reconstrucția blocului din Rahova. Cum vor fi atribuite locuințele foștilor proprietari

Potrivit ministerului, locuințele nou construite vor fi închiriate foștilor proprietari pe durata vieții acestora, iar moștenitorii minori vor putea locui în acestea maxim 20 de ani. Foștii proprietari vor avea, de asemenea, opțiunea de a cumpăra locuințele dacă solicită acest lucru.

„Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, au menționat oficialii ministerului.

Ce alte programe sunt prelungite

Ordonanța extinde și derularea programelor naționale de investiții „Școli sigure și sănătoase” și cel pentru consolidarea spitalelor, cum este „Mihail Cantacuzino”, până în 2028. Ministrul Cseke Attila a subliniat că reducerea riscului seismic și consolidarea infrastructurii publice esențiale reprezintă o prioritate, pentru siguranța cetățenilor.

Conform proiectului, unitățile administrativ-teritoriale pot finanța, din buget propriu, expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor pentru clădirile cu risc seismic ridicat (RSI și RSII) sau pentru imobilele afectate de explozii sau incendii, chiar dacă nu accesează fondurile Ministerului Dezvoltării.