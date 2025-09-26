B1 Inregistrari!
Doi români au stârnit râsete și controverse pe un aeroport canadian. Ce aveau cei doi în bagaje și cum au ajuns subiectul unui documentar

Iulia Petcu
26 sept. 2025, 22:14
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce conțineau bagajele 
  2. Ce spune legea canadiană

Un cuplu din România a ajuns, fără să-și propună, vedetă de televiziune internațională. Povestea lor a fost inclusă într-un episod al serialului „Securitatea aeroportului”, difuzat de canalul History, după ce camerele au surprins momentul în care au încercat să intre în Canada cu produse alimentare nedeclarate.

Situația s-a transformat rapid într-un episod cu iz de comedie, dar care s-a încheiat cu o sancțiune serioasă. În timp ce erau intervievați de polițiștii de frontieră, cei doi au dat un răspuns devenit memorabil: „Mi-a dat dat două găini”. Replica sinceră a stârnit râsete atât printre agenți, cât și printre telespectatori.

Ce conțineau bagajele 

Când ofițerii au început să caute în valize, lucrurile au luat o turnură neașteptată. „Nu mă așteptam să găsesc două găini uriașe, relativ crude, și stomacul unui animal; era stomac de porc. Am găsit, de asemenea, șase batoane de salam de porc. Aveți în total 5,3 kilograme de carne”, a explicat polițista însărcinată cu verificarea, relatează Adevărul.ro.

Mai problematic decât cantitatea a fost faptul că pasagerii bifaseră în formular că nu transportă produse de origine animală.

Ce spune legea canadiană

În Canada, introducerea cărnii fără documente sanitare este tratată drept contrabandă. Ofițerii i-au întrebat dacă au certificate de sănătate care să ateste proveniența alimentelor. Răspunsul celor doi a fost unul simplu: nu aveau, pentru că „e o distanță prea mare” și nu se gândiseră că ar fi necesare.

Rezultatul a fost o amendă de 1.300 de dolari canadieni și confiscarea întregii cantități de carne, care a fost distrusă conform procedurilor sanitare. „Legile canadiene sunt foarte stricte atunci când vine vorba despre produsele alimentare”, a subliniat ofițerul.

Episodul difuzat de History a evidențiat un obicei des întâlnit printre românii din diaspora: dorința de a lua cu ei alimente tradiționale. „Găina crescută în curte sau salamul de porc făcut în casă amintesc de mesele de sărbători și de iernile petrecute la bunici. Sunt gusturi autentice care nu pot fi înlocuite de produsele din supermarketurile străine”, au notat realizatorii documentarului.

Astfel, o situație banală de frontieră s-a transformat într-o lecție despre reguli, obiceiuri și atașamentul față de tradițiile culinare.

