Curse Blue Air programate după 10 octombrie, anulate. Clienții anunțați de companie de anularea zborurilor

Compania Blue Air a anunțat clienți care aveau bilete la zboruri programate după 10 octombrie că acestea au fost anulate, după cum au semnalat mai mulți clienți, anunță G4Media.ro.

Anunțurile Blue Air primite de clienți:

a anunțat vineri printr-un comunicat de presă că „își propune” să reia zborurile abia din 10 octombrie. Pasageri care au cumpărat bilete la curse programate și după această dată au primit acum mesaje că și aceste zboruri au fost anulate.

„Regretăm să vă informăm că, din motive operaționale, zborul dvs. 0B1124, de la Bruxelles la Bucuresti, pe 2022-10-23, ora de plecare 21:50 a fost anulat.

Dorim să vă oferim următoarele opțiuni:

1. Vă puteți modifica gratuit data zborului pentru ca noul zbor să corespundă nevoilor dvs

2. Vă puteți anula rezervarea și să solicitați rambursarea biletului în portofelul electronic, cu un bonus de 25% din valoarea rambursabilă*

*Bonusul de 25% va fi disponibil în contul dvs în maxim 10 zile de la încărcarea sumei în portofelul electronic.

3. Vă puteți anula rezervarea și să solicitați rambursarea biletului prin aceeași modalitate de plată”

„We regret to inform you that due to operational reasons, your flight 0B108, from Barcelona to Bucharest, on 2022-11-19, departure hour 10:15 has been cancelled.

We would like to offer you the following options:

1. Change your flight free of charge for another one that meets your needs

2. Cancel the booking and request a wallet refund for 125% of the refundable amount*

*Please note that the 25% bonus can take up to 10 days to be loaded in your account after the wallet request is made.

3. Upon request, the full amount of the reservation can be refunded to the same payment method used when purchasing the ticket.”