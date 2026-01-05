Curtea de Apel Iași a redus pedeapsa aplicată de Judecătoria Iași unui bărbat care și-a bătut fata cu un băț peste mâini și picioare. Magistrații au ignorat mărturia fiicei, care a spus că tatăl ei era des violent atunci când bea, acesta nefiind un caz izolat.

De ce individul și-a bătut fiica

Pe 25 septembrie 2023, A.D., atunci elevă în clasa a X-a a liceului „I.C. Ștefănescu”, a rămas peste noapte la o prietenă fără a anunța acest lucru, motiv pentru care și-a pierdut dreptul de cazare în căminul liceului.

Când a aflat, tatăl ei, V.D., a bătut-o cu un băț peste mâini și picioare. Fata a trimis unei colege fotografii cu vânătăile, apoi pozele au ajuns dovezi într-un dosar penal de violență în familie în formă continuată și în circumstanțe agravante.

Judecătoria Iași l-a condamnat pe bărbat la doar un an de închisoare, cu suspendare, dar au subliniat consecințele grave pe care le poate avea folosirea bătăii ca metodă de educație, informează

Cum au justificat magistrații reducerea pedepsei

V.D. a contestat decizia la Curtea de Apel Iași, care i-a micșorat pedeapsa. Astfel, el a fost condamnat definitiv la plata unei amenzi penale în valoare de 3.600 de lei, echivalentul a 120 de zile-amendă.

Magistrații Curții de Apel au apreciat că V.D. „urmărește în mod evident binele copilului său”, argument adus de altfel frecvent în sprijinul ideii de folosire a violenței ca metodă educativă.

„Deși, în mod evident, inculpatul apelant ar fi trebuit să identifice resursele necesare pentru a gestiona această situație fără a recurge la acte de violență, Curtea are în vedere și circumstanțele emoționale care au precedat incidentul. Fără a valida sau justifica în vreun mod comportamentul violent, Curtea reține că reacția inculpatului apelant a fost una exagerată, produsă pe fondul stresului parental și al dificultăților comportamentale specifice vârstei copilului, nu ca expresie a unei atitudini constante de agresivitate sau de dispreț față de normele de conviețuire socială”, au apreciat judecătorii Curții de Apel, potrivit Ziarului de Iași.

Sursa citată mai precizează că judecătorii Curții n-au luat în considerare mărturia fetei dată în fața Judecătoriei, în care aceasta afirmase că tatăl era în mod obișnuit violent atunci când bea și că loviturile aplicate în acea seară fuseseră deosebit de puternice. Magistrații au apreciat că incidentul fusese unul izolat, „și nu expresia unei conduite deviante repetate”.