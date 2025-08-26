B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român

Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român

George Lupu
26 aug. 2025, 18:04
Curtea de Conturi sesizează organele de urmărire penală după ce a descoperit nereguli la Biroul de Turism pentru Tineret, al cărui acţionar majoritar este statul român
Sursa foto: Pixabay

Curtea de Conturi a anunțat, marți, că a sesizat organele de urmărire penală după ce un audit de conformitate a scos la iveală ilegalități cu impact deosebit de important asupra activității Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA. Societatea este controlată majoritar de statul român, prin Ministerul Muncii, care deține 87,92% din acțiuni.

Cuprins

  • Ce nereguli a constatat Curtea de Conturi
  • Ce recomandări a făcut Curtea de Conturi

Ce nereguli a constatat Curtea de Conturi

Potrivit raportului, în perioada 2021–2023, BTT SA nu a făcut demersurile legale pentru reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal prin contracte de vânzare-cumpărare, anulate ulterior de instanța penală. Mai mult, compania a permis unor terți să exploateze active din proprietatea sa fără documente legale, iar inventarierea generală a patrimoniului a fost marcată de multiple deficiențe.

Curtea de Conturi a identificat și probleme în derularea contractelor de închiriere, precum neîncasarea contravalorii chiriei indexate sau lipsa unor situații clare privind activele cedate altor firme.

Potrivit raportului de audit, entitatea nu a întreprins demersurile legale necesare în vederea reîntregirii patrimoniului cu activele care au fost astfel înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza contractelor de asociere în participaţiune anulate de instanţa penală.

De asemenea, s-a constatat acceptarea, în mod nejustificat, de către BTT SA a exploatării unor active aflate în proprietatea sa de către terţe persoane, fără a fi încheiate angajamente legale, precum şi inexistenţa la nivelul entităţii a unei situaţii clare, corecte şi reale a activelor ce au făcut obiectul unor contracte de asociere în participaţiune.

Ce recomandări a făcut Curtea de Conturi

În cadrul misiunii de audit au fost identificate multiple deficienţe privind modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere generală a patrimoniului în perioada 2021-2023, precum şi neconformităţi referitoare la încheierea şi derularea contractelor de închiriere.

Curtea a transmis entităţii verificate o serie de recomandări, cum ar fi instituirea măsurilor legale pentru reintegrarea în patrimoniului societăţii a tuturor activelor înstrăinate ilegal, stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neinstituirea demersurilor legale necesare în vederea realizării veniturilor din exploatarea terenurilor aflate în proprietatea BTT SA, dar în folosinţa unei societăţi comerciale, şi dispunerea de către conducerea entităţii a tuturor măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, efectuarea unei analize detaliate privind activele aflate în folosinţa unor terţe persoane juridice, fără a avea la bază angajamente legale valabil încheiate, dispunerea măsurilor necesare în scopul întocmirii unei analize privind situaţia juridică actuală a tuturor activelor de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul societăţii, potrivit G4media.

De asemenea, Curtea de conturi recomandă reanalizarea de către BTT SA a tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare, atât pentru stabilirea situaţiei juridice a acestora, cât şi modului în care au fost respectate şi aplicate clauzele contractuale şi luarea de către conducerea executivă administrativă a măsurilor legale ce derivă din rezultatele analizei efectuate, preum şi dispunerea măsurilor necesare pentru stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neîncasarea contravalorii chiriei indexate, pe perioada de la data încheierii contractelor şi până în prezent, prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare şi dispunerea măsurilor legale în vederea recuperării acestuia.

„Pentru neconformităţile în cazul cărora există indicii că faptele au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, Plenul Curţii de Conturi a decis sesizarea organelor de urmărire penală”, a mai precizat Curtea de Conturi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Eveniment
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
Eveniment
Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
Eveniment
Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții
Eveniment
Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții
Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
Eveniment
Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
Eveniment
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul
Eveniment
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Externe
Elon Musk lansează Macrohard, o companie de software dedicată exclusiv AI. Noul proiect ironizează Microsoft
Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
Eveniment
Un incendiu puternic a avut loc la un depozit de furaje din Botoșani. Pompierii au intervenit pentru a salva locuințele din apropiere
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Externe
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Ultima oră
20:12 - Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
20:08 - Avertismentul dat de unul dintre cei mai mari antreprenori din Germania: „Fabricile de bere vor cădea ca muștele”
20:05 - Beneficiile pentru sănătate ale muștarului. Cum ne ajută acesta
19:35 - Noul director interimar al Romsilva a fost ales. Cine este și ce experiență are acesta
19:28 - Scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. „Am cerut să verifice toți furnizorii”
19:25 - Andreea Marin, dezvăluiri emoționante după primele zile departe de fiica sa. „Încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor”
19:07 - Vouchere de vacanță 2025 pentru angajații din sistemul de educație. Cine poate beneficia și în ce condiții
18:56 - Patru români, morți într-un accident rutier, în Germania. Cum a avut loc tragedia
18:38 - Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
18:33 - Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Ce obiective a avut antrenamentul