Curtea de Conturi a anunțat, marți, că a sesizat organele de urmărire penală după ce un audit de conformitate a scos la iveală ilegalități cu impact deosebit de important asupra activității Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) SA. Societatea este controlată majoritar de statul român, prin Ministerul Muncii, care deține 87,92% din acțiuni.

Cuprins

Ce nereguli a constatat Curtea de Conturi

Ce recomandări a făcut Curtea de Conturi

Ce nereguli a constatat Curtea de Conturi

Potrivit raportului, în perioada 2021–2023, BTT SA nu a făcut demersurile legale pentru reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal prin contracte de vânzare-cumpărare, anulate ulterior de instanța penală. Mai mult, compania a permis unor terți să exploateze active din proprietatea sa fără documente legale, iar inventarierea generală a patrimoniului a fost marcată de multiple deficiențe.

Curtea de Conturi a identificat și probleme în derularea contractelor de închiriere, precum neîncasarea contravalorii chiriei indexate sau lipsa unor situații clare privind activele cedate altor firme.

Potrivit raportului de audit, entitatea nu a întreprins demersurile legale necesare în vederea reîntregirii patrimoniului cu activele care au fost astfel înstrăinate prin contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza contractelor de asociere în participaţiune anulate de instanţa penală.

De asemenea, s-a constatat acceptarea, în mod nejustificat, de către BTT SA a exploatării unor active aflate în proprietatea sa de către terţe persoane, fără a fi încheiate angajamente legale, precum şi inexistenţa la nivelul entităţii a unei situaţii clare, corecte şi reale a activelor ce au făcut obiectul unor contracte de asociere în participaţiune.

Ce recomandări a făcut Curtea de Conturi

În cadrul misiunii de audit au fost identificate multiple deficienţe privind modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere generală a patrimoniului în perioada 2021-2023, precum şi neconformităţi referitoare la încheierea şi derularea contractelor de închiriere.

Curtea a transmis entităţii verificate o serie de recomandări, cum ar fi instituirea măsurilor legale pentru reintegrarea în patrimoniului societăţii a tuturor activelor înstrăinate ilegal, stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neinstituirea demersurilor legale necesare în vederea realizării veniturilor din exploatarea terenurilor aflate în proprietatea BTT SA, dar în folosinţa unei societăţi comerciale, şi dispunerea de către conducerea entităţii a tuturor măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, efectuarea unei analize detaliate privind activele aflate în folosinţa unor terţe persoane juridice, fără a avea la bază angajamente legale valabil încheiate, dispunerea măsurilor necesare în scopul întocmirii unei analize privind situaţia juridică actuală a tuturor activelor de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul societăţii, potrivit .

De asemenea, Curtea de conturi recomandă reanalizarea de către BTT SA a tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare, atât pentru stabilirea situaţiei juridice a acestora, cât şi modului în care au fost respectate şi aplicate clauzele contractuale şi luarea de către conducerea executivă administrativă a măsurilor legale ce derivă din rezultatele analizei efectuate, preum şi dispunerea măsurilor necesare pentru stabilirea întinderii prejudiciului creat prin neîncasarea contravalorii chiriei indexate, pe perioada de la data încheierii contractelor şi până în prezent, prin extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare şi dispunerea măsurilor legale în vederea recuperării acestuia.

„Pentru neconformităţile în cazul cărora există indicii că faptele au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, Plenul Curţii de Conturi a decis sesizarea organelor de urmărire penală”, a mai precizat Curtea de Conturi.