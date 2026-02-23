Patru bărbaţi înarmaţi cu bâte, furci şi topoare au intrat cu forța în curtea unui localnic din localitatea ieşeană Ţibana și au pulverizat spray lacrimogen asupra persoanelor aflate înăuntru, drept răzbunare după ce localnicul ajutase poliţia într-un dosar de conducere sub influenţa alcoolului. Trei din cei patru au fost arestați preventiv.

Cum s-au răzbunat indivizii

Pe 15 februarie, unul dintre inculpaţi, aflat pe drumul public din localitatea Ţibana, ar fi lovit de patru ori cu pumnul în faţă un bărbat, reproşându-i că a sesizat poliţia cu privire la o presupusă infracţiune de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, comisă de un alt inculpat.

În aceeaşi seară, victima ar fi fost ameninţată cu moartea, la telefon, din acelaşi motiv. La scurt timp, cei patru inculpaţi, înarmați cu pari de lemn, furci şi topoare, ar fi intrat în curtea în care locuiesc bărbatul și alte persoane. Indivizii au distrus geamurile şi uşile de acces, iar printr-un geam spart ar fi pulverizat asupra victimelor gaz iritant lacrimogen, provocându-le suferinţe fizice.

Trei din cei patru inculpați au fost arestați preventiv sub acuzațiile de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, informează