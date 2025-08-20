B1 Inregistrari!
Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării

Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării

20 aug. 2025, 16:27
Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării
Foto simbol: Pixabay

Românii care au curte ar urma să raporteze primăriei localițătii de care aparțin orice modificare sau nouă construcție pe care o fac pe suprafața lor de teren. Pentru a asigura veridicitarea raportărilor, autoritățile vor verifica gospodăriile cu ajutorul dronelor, imaginilor din satelit și inspecțiilor de teren. Asta prevede un proiect recent de lege, inițiat de Ministerul Dezvoltării.

Ce modificări ale curții vor trebui raportate

Noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării are ca scop forțarea românilor care stau la curte sau care au terenuri să adopte o disciplină în plata taxelor și impozitelor, în timp ce primăriilor vor trebui să colecteze mai rapid și mai eficient banii. Eficiența noilor sisteme va depinde de echipare munițiilor de bază a primăriilor cu drone care să investigheze în permanență curțile oamenilor. Astfel că românii vor trebui să ceară aprobare de la primărie pentru orice modificare vor să o aducă gospodăriei lor, a informat Mediafax, citat de Observator News.

De la grajd la șopron, coteț pentru păsări și chiar poteci de beton în curte, orice modificare adusă curții va trebui raportată primăriei locale, care, la rândul ei, va fi responsabilă de calcularea unui nou impozit, mai mare, pe principiul că valoarea construcției a crescut.

Ce riscă cei care nu respectă regulile

Românii care nu se conformează și nu raportează modificările gospodăriei vor suporta consecințe legale: amenzi și impozite mai mari.

Verificările pe teren vor fi făcute de inspectori, drone, imagini din satelit sau fotografii aeriene. De asemenea, autoritățile au dreptul de a cere date de la Centrul Național de Cartografi

`
