Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit

Un cutremur de pământ s-a produs în urmă cu câteva minute în județul , fiind resimțit inclusiv în municipiul Târgu Jiu.

Cuprins:

Ce caracteristici a avut cutremurul

Seism de intensitate mică în Buzău

Potrivit informațiilor furnizate de , a fost un seism de suprafață care a avut o magnitudine de 4,4 grade pe Richter. Specialiștii estimează că a fost vorba despre o mișcare tectonică de intensitate medie.

„În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenia, Gorj, un cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km”, a transmis INCDFP.

Din datele transmise de seismologi, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km Nord-Vest de Târgu Jiu, 67 km Sud de Hunedoara, 73 km Nord-Est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km Sud de Deva, 93 km Vest de Râmnicu Valcea.

Un cutremur de magnitudine 3,2 pe scala Richter s-a produs în judeţul Buzău, joi la ora 11:02, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Conform datelor INCDFP, seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropiere de mai multe orașe: 48 de km vest de Focşani, 51 de km nord de Buzău, 70 de km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 de km est de Braşov şi 82 de km nord-est de Ploieşti.

În decursul lunii august, în România s-au produs 12 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.