Un cutremur de magnitudine 3,2 pe scala Richter s-a produs în judeţul Buzău, joi la ora 11:02, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremur în zona seismică Vrancea – Buzău
Conform datelor INCDFP, seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs în apropiere de mai multe orașe: 48 de km vest de Focşani, 51 de km nord de Buzău, 70 de km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 de km est de Braşov şi 82 de km nord-est de Ploieşti.
În decursul lunii august, în România s-au produs 12 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.
Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.
Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.
Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că în dimineața zilei de 17 august a avut loc un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3, produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 121,3 kilometri. Seismul nu a produs pagube și a fost resimțit doar ușor în localitățile apropiate epicentrului.
Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 54 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.
Zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă.