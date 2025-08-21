Un cutremur de magnitudine 3,2 pe scala Richter s-a produs în judeţul Buzău, joi la ora 11:02, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

Cuprins:

Cutremur în zona seismică Vrancea – Buzău

Conform datelor INCDFP, seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri. s-a produs în apropiere de mai multe orașe: 48 de km vest de Focşani, 51 de km nord de Buzău, 70 de km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 de km est de Braşov şi 82 de km nord-est de Ploieşti.

În decursul lunii august, în România s-au produs 12 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în .

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Al doilea cutremur din ultimele zile

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că în dimineața zilei de 17 august a avut loc un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3, produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 121,3 kilometri. nu a produs pagube și a fost resimțit doar ușor în localitățile apropiate epicentrului.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 54 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

Zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă.