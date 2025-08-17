B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter

Cutremur resimțit în Vrancea! Seismul a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 13:50
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că în dimineața zilei de astăzi a avut loc un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3, produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 121,3 kilometri.

Seismul nu a produs pagube și a fost resimțit doar ușor în localitățile apropiate epicentrului.

Cuprins:

  • Detaliile cutremurului de astăzi
  • Contextul activității seismice din România

Detaliile cutremurului de astăzi

Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la ora 10:01:24, ora locală a României, și s-a produs în zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea tectonică frecventă.

Cutremurul a avut o magnitudine ml 3,3 și o adâncime de 121,3 kilometri, ceea ce explică de ce a fost perceput ca slab.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 54 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

Contextul activității seismice din România

Zona Vrancea este considerată cea mai activă zonă seismică din România, fiind responsabilă pentru cele mai puternice cutremure din ultimele decenii. Totuși, cutremurele de intensitate mică, cum ar fi cel de astăzi, sunt frecvente și, de obicei, nu cauzează daune.

Experții explică că aceste mișcări tectonice sunt normale și reprezintă o descărcare de energie a plăcilor tectonice aflate la adâncimi mari. Ele nu semnalează neapărat un risc imediat pentru un cutremur major, dar sunt monitorizate cu atenție.

