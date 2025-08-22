B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)

Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)

Ana Maria
22 aug. 2025, 16:40
Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
Sursa foto: Click! Sănătate

Ai în față un tabel tip grilă plin cu numărul 23, repetat în toate căsuțele. Creierul tău va presupune automat că toate cifrele sunt identice.

Cuprins:

  • La ce trebuie să fim atenți
  • Cum să-l găsești mai repede

La ce trebuie să fim atenți

Mintea funcționează prin recunoașterea rapidă a tiparelor, potrivit Click! Sănătate. Când privești un șablon repetitiv, creierul ignoră variațiile mici. Numărul 22 iese foarte greu în evidență, și doar căutând cu atenție îl vei putea identifica.

Cum să-l găsești mai repede

  • Scanează tabelul linie cu linie.
  • Concentrează-te pe diferențele subtile dintre cifre. Două „2” sunt vizual diferite de combinația „2” și „3”.
  • Dă-ți cele 8 secunde și evită graba, care poate bloca atenția.

Dacă ai găsit 22-ul în mai puțin de 8 secunde, felicitări! Ai demonstrat un nivel ridicat de atenție la detaliu și agilitate mentală.

Dacă nu ai reușit, răspunsul este simplu: 22 este numărul diferit ascuns printre toate „23”-urile.

Vezi mai jos, răspunsul:

Sursa foto: Click! Sănătate
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Eveniment
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Eveniment
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
Eveniment
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Eveniment
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Eveniment
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Eveniment
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Eveniment
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Eveniment
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Eveniment
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Ultima oră
17:35 - DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
17:29 - Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
17:20 - Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
17:18 - Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)
16:55 - Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
16:49 - Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
16:31 - Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
16:21 - Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
16:05 - Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9
15:58 - Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta