Acasa » Sport » Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”

Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”

Elena Boruz
22 aug. 2025, 08:49
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1", după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun"
sursa foto: Hepta

FCSB a remizat cu Aberdeen, scor 1-1, în turul play-off-ului din Europa League. Roș-albaștrii au făcut o primă repriză bună, marcând două goluri prin Daniel Bîrligea (min. 32) și Darius Olaru (min. 47).

Gigi Becali, patronul FCSB, a dat verdictul după meci și l-a numit pe cel pe care l-a considerat omul meciului. Dacă până acum preferatul latifundiarului din Pipera era Cisotti, ei bine, după meciul de joi seară, Becali are alt favorit.

Cuprins:

  • Gigi Becali: „De departe, numărul 1”
  • Daniel Bîrligea, după eșecul lamentabil al celor de la CFR Cluj: „Dacă ceilalți au dat 7 goluri, de ce să nu dea și ei în retur?”

Gigi Becali: „De departe, numărul 1”

Finanțatorul campioanei României a precizat că Daniel Bîrligea a fost cel mai bun jucător. Ba mai mult, Becali a spus că a fost omul serii „de departe”.

„Nu mai are rost întrebarea! Bîrligea a fost cel mai bun. El e cel mai bun. Cum s-a descurcat el în situațiile alea, cu trei-patru adversari pe el…. Bîrligea, de departe numărul 1”, a declarat Gigi Becali, conform Digi sport.

Daniel Bîrligea, după eșecul lamentabil al celor de la CFR Cluj: „Dacă ceilalți au dat 7 goluri, de ce să nu dea și ei în retur?”

De cealaltă parte, seara nu a fost prea fericită pentru cei de la CFR Cluj. Ardelenii au suferit o înfrângere dureroasă în fața celor de la Hacken. Scorul de 7-2, pentru suedezi, l-a determinat pe antrenorul din Gruia, Dan Petrescu, să își anunțe demisia.

Daniel Bîrligea, atacantul roș-albaștrilor, a vorbit și el despre eșecul pe care l-au suferit ardelenii.

„Acum aud ce au făcut. Nu știu ce s-a întâmplat. Sper și cred că o să lupte în retur, nimic nu este imposibil. Dacă ceilalți au dat 7 goluri, de ce să nu dea și ei în retur?

Totul se joacă la Cluj, o să aibă și susținerea fanilor și sper pentru ei să lupte. Au 90 de minute, dacă luptă și pun fiecare inimă pe teren, cred că pot întoarce rezultatul. 

Cu siguranță ne ajută și pe noi ca țară și sper să se gândească. Nimic nu e pierdut până în ultimul minut”, a spus Daniel Bîrligea, potrivit aceleiași surse. 

