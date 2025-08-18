B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung

Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung

Ana Maria
18 aug. 2025, 18:23
Dan Bodea a murit. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut la Câmpulung
Sursa foto: Facebook / @Dan Bodea

Ziua care trebuia să fie o sărbătoare a vitezei și adrenalinei s-a transformat într-o tragedie pentru motorsportul românesc. Moartea lui Dan Bodea a venit în urma unui accident grav petrecut la Câmpulung, în cadrul Campionatului Național de Rally Cross, etapa a patra.

Cuprins

  • Cum s-a produs accidentul în care și-a pierdut viața Dan Bodea?

  • Ce a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv?

  • Cine a fost Dan Bodea și ce a reprezentat pentru motorsportul românesc?

  • Cum îl omagiază comunitatea sportivă?

Cum s-a produs accidentul în care și-a pierdut viața Dan Bodea?

Pilotul, campion la clasa H4 în 2017, se afla în zona tehnică unde acorda suport altor competitori. Într-un moment fatidic, o mașină de concurs a pierdut controlul și a lovit cu putere zona respectivă.

Martorii spun că totul s-a petrecut în câteva secunde. Dan Bodea a fost izbit violent și aruncat la pământ împreună cu o altă persoană. Medicii au intervenit rapid și victimele au fost transportate de urgență la spital. Din păcate, pilotul nu a mai putut fi salvat, iar cealaltă persoană se află în afara oricărui pericol.

Ce a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a emis un comunicat oficial:

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol. Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment. Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”.

De asemenea, pe pagina oficială de Facebook, FRAS a scris:

„Rămas bun, Dan Bodea! Cu profund regret, anunțăm că Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața în urma incidentului petrecut în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung. Campion la clasa H4 în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial și dedicat până la capăt motorsportului. Comunitatea pierde un om de excepție, un competitor valoros și un prieten adevărat”.

Cine a fost Dan Bodea și ce a reprezentat pentru motorsportul românesc

Dan Bodea nu a fost doar un pilot de succes, ci și un om dedicat și pasionat. Campion al clasei H4, el era cunoscut pentru profesionalismul și energia cu care aborda fiecare etapă. Cariera sa a lăsat o amprentă puternică în rândul pasionaților de motorsport, potrivit Click!.

Cum îl omagiază comunitatea sportivă

Moartea lui Dan Bodea lasă un gol imens în lumea sportului românesc. Familia, prietenii și colegii săi sunt șocați de această pierdere. Astăzi, întreaga comunitate de motorsport din România îl plânge și îi aduce un ultim omagiu, amintindu-și de el ca de un om excepțional, un competitor valoros și un prieten adevărat.

