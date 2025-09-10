B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită

Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 15:43
Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
Sursa Foto: Captură Video/ YT

Dana Budeanu a criticat dur obiceiul părinților de a duce cadouri scumpe profesorilor, la festivitățile de deschidere a anului școlar. Creatoarea de modă s-a arătat revoltată și pentru că acum elevii nu mai fac deloc sport.

Ce a spus Dana Budeanu despre festivitățile de deschidere a anului școlar

„La școală acum se duc coroane mortuare, ghivece, așa se merge acum la noi la școală. Mamele OnlyFans le-ai văzut? Nu înțelegeți, la 8 dimineața niște matracuce cu părul tapat, care descarcă ghivece, pungi, 300 de parfumuri pentru profa de geografie, de istorie, 20 de pungi cu cadouri, la începutul anului. Începutul de an este despre mamele împopoțonate cu fătălăii ăia care stau și se uită pe matracucele astea și pe alea de-a 12-a, cu plocoane, cu flori, cu litere din flori „diriginta Angela”. Nu la bogați, la parveniți. Nu există, asta e societatea”, a susținut Dana Budeanu, la România TV.

Ce comparație a făcut Dana Budeanu între generațiile de elevi

Aceasta e supărată și că elevii din ziua de azi nu mai fac sport: „Toți părinții noștri lucrau și aveam un trai decent, dar așa era, ne luau cu un număr mai mare. Alergam cu adidasul cu un număr mai mare până la finalul anului, nu aveam probleme, toți copiii făceau sport. Acum toți copiii au scutire de la mamele alea. Tu ai văzut cum aleargă bărbații? Nu există! Nu știu să alerge. Nu mai există nimic”.

„Bă nene, pe vremea noastră, dacă erai la etajul 1, 15 minute săream pe geam. Nu se întâmpla nimic, alergam, eram leoarcă, sărea și ăla mai gras, și aia mai grasă. Te prindea dracu, nu te prindea nimeni. Societatea a fost intenționat adusă la nivelul de legumă”, a mai spus Dana Budeanu.

