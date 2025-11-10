Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși lângă Napoli, în Italia, potrivit Ioanei Constantin, moderatoarea emisiunii Politica Zilei, de pe B1 TV. Cei doi sunt condamnați la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați după ce au fost dați în urmărire internațională și nu se știa unde se aflau.

Dani Mocanu și fratele său, prinși. Ce anunț a făcut Poliția Română

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române.„, a transmis Poliția Română.

Ce pedeapsă a primit Dani Mocanu

Manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Dani Mocanu a fost găsit vinovat de tentativă de omor, de către magistrații Curții de Apel Argeș. a fost condamnat după ce în urmă cu 3 ani, împreună cu alți indivizi, a bătut un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești.

Ce s-a întâmplat în august 2022

Dani Mocanu, fratele său și încă doi indivizi au luat la bătaie alți doi bărbați, în urmă cu 3 ani. Aceștia i-au lovit cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.