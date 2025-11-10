B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)

Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)

Ana Maria
10 nov. 2025, 16:51
Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Dani Mocanu © Oficial / YouTube
Cuprins
  1. Dani Mocanu și fratele său, prinși. Ce anunț a făcut Poliția Română
  2. Ce pedeapsă a primit Dani Mocanu
  3. Ce s-a întâmplat în august 2022

Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost prinși lângă Napoli, în Italia, potrivit Ioanei Constantin, moderatoarea emisiunii Politica Zilei, de pe B1 TV. Cei doi sunt condamnați la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați după ce au fost dați în urmărire internațională și nu se știa unde se aflau.

Dani Mocanu și fratele său, prinși. Ce anunț a făcut Poliția Română

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române.„, a transmis Poliția Română.

Ce pedeapsă a primit Dani Mocanu

Manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Dani Mocanu a fost găsit vinovat de tentativă de omor, de către magistrații Curții de Apel Argeș. Mocanu a fost condamnat după ce în urmă cu 3 ani, împreună cu alți indivizi, a bătut un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești.

Ce s-a întâmplat în august 2022

Dani Mocanu, fratele său și încă doi indivizi au luat la bătaie alți doi bărbați, în urmă cu 3 ani. Aceștia i-au lovit cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în filmări se poate observa cum Dani Mocanu îl ține pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică.

Bărbatul lovit e un fost sportiv. Acesta a rămas cu sechele și necesită RMN la fiecare 6 luni pentru tot restul vieții.

Tags:
Citește și...
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Eveniment
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
Eveniment
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
Eveniment
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
Eveniment
Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
Tinerii aflați la primul loc de muncă ar putea primi, timp de doi, un bonus de la stat. Ce valoare ar urma să aibă această primă lunară
Eveniment
Tinerii aflați la primul loc de muncă ar putea primi, timp de doi, un bonus de la stat. Ce valoare ar urma să aibă această primă lunară
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Politică
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Eveniment
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Eveniment
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol
Eveniment
Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Eveniment
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Ultima oră
17:55 - Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
17:38 - Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
17:29 - Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
17:18 - CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
17:03 - Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
16:41 - Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
16:32 - Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
16:19 - Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
15:30 - Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
15:25 - Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe