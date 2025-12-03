Cătălin Botezatu a spus că a făcut femeilor cadouri de sute de mii de euro. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat demult deoarece „nu s-a mai ivit persoana”. Designerul nu regretă c-a dat atâția bani pe cadouri: „nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”.

Ce cadouri a făcut Cătălin Botezatu femeilor

„Am făcut la viața mea și mașini, și apartamente! Nu mai fac… nu , au fost alte momente”, a spus Cătălin Botezatu, pentru

El a mai afirmat că nu regretă și preferă să fie generos decât să strângă avere: „Dacă cineva va merita… nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir, eu sunt un om darnic. Este foarte important să nu ceri, să aștepți să ți se dăruiască; dacă ceri, din start ai pierdut”.

Ce l-a atras pe Cătălin Botezatu la femeile respective

Designerul a povestit și ce l-a atras la femeile respective, de le-a făcut cadouri atât de scumpe.

„Calități pe care nu le au din ziua de azi. A avut, în primul rând, atitudine, a știut cum să mă iubească, a știut cum să aibă grijă de mine, a știut să fie la bine și la rău alături de mine, a știut să aibă simțul umorului, a știut să fie nouă tot timpul, a știut să îi placă locurile unde eu am dus-o și s-a bucurat de acele locuri din toată inima, a știut multe, au știut multe, pentru că a fost mai multe”, a explicat Cătălin Botezatu.