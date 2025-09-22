Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind expunerea datelor personale în . Instituția arată că, deși mulți utilizatori consideră că nu păstrează informații sensibile pe internet, detalii precum , numele complet, data nașterii sau chiar locația pot fi exploatate de atacatori.

„Aparent inofensive, aceste informații pot fi folosite pentru a construi un profil complet — util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială”, avertizează DNSC într-o postare pe Facebook.

Specialiștii subliniază că datele considerate „banale” pot deschide atacatorilor accesul către conturi bancare, platforme online sau pot facilita lansarea unor atacuri personalizate.

Ce recomandă DNSC pentru a-ți proteja datele personale:

Limitați volumul de informații personale distribuite public;

Activați autentificarea cu doi factori (2FA) pe conturile importante;

Folosiți parole unice și complexe pentru fiecare platformă;

Evitați salvarea automată a datelor sensibile în browsere sau aplicații nesecurizate;

Revizuiți periodic setările de confidențialitate pe rețelele sociale.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.

Ce instituție a fost victima unor atacuri cibernetice

De asemenea, tot azi, DNSC a atras atenția asupra unor atacuri cibernetice direcționate către CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

Se pare că atacatorii au sustras și utilizat ilegal un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia au fost transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului profesiei contabile din România (eveniment organizat de CECCAR).

DNSC a subliniat faptul că au devenit tot mai complexe atacurile cibernetice care vizează organizații profesionale. Hackerii folosesc metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase și crearea de site-uri false ce imită surse legitime.

