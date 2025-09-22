B1 Inregistrari!
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC

Ana Maria
22 sept. 2025, 18:30
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
Sursa foto> Facebook / @DNSC
Cuprins
  1. Ce recomandă DNSC pentru a-ți proteja datele personale:
  2. Ce instituție a fost victima unor atacuri cibernetice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind expunerea datelor personale în mediul online. Instituția arată că, deși mulți utilizatori consideră că nu păstrează informații sensibile pe internet, detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau chiar locația pot fi exploatate de atacatori.

„Aparent inofensive, aceste informații pot fi folosite pentru a construi un profil complet — util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială”, avertizează DNSC într-o postare pe Facebook.

Specialiștii subliniază că datele considerate „banale” pot deschide atacatorilor accesul către conturi bancare, platforme online sau pot facilita lansarea unor atacuri personalizate.

Ce recomandă DNSC pentru a-ți proteja datele personale:

  • Limitați volumul de informații personale distribuite public;
  • Activați autentificarea cu doi factori (2FA) pe conturile importante;
  • Folosiți parole unice și complexe pentru fiecare platformă;
  • Evitați salvarea automată a datelor sensibile în browsere sau aplicații nesecurizate;
  • Revizuiți periodic setările de confidențialitate pe rețelele sociale.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.

Redăm mai jos, integral, postarea DNSC:

Ce instituție a fost victima unor atacuri cibernetice

De asemenea, tot azi, DNSC a atras atenția asupra unor atacuri cibernetice direcționate către CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).

Se pare că atacatorii au sustras și utilizat ilegal un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia au fost transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului profesiei contabile din România (eveniment organizat de CECCAR).

DNSC a subliniat faptul că au devenit tot mai complexe atacurile cibernetice care vizează organizații profesionale. Hackerii folosesc metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase și crearea de site-uri false ce imită surse legitime.

“Avertizare privind atacuri cibernetice direcționate către CECCAR

În ultima perioadă, atacurile cibernetice care vizează organizații profesionale au devenit tot mai complexe, folosind metode precum compromiterea conturilor de social media, transmiterea de mesaje frauduloase și crearea de site-uri false ce imită surse legitime.

În acest context, Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unei noi direcții a atacurilor îndreptate împotriva Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), menite să afecteze imaginea organizației și să compromită cel mai important eveniment dedicat profesiei contabile.

Conform sesizărilor primite, atacatorii au sustras și utilizat ilegal un cont de LinkedIn asociat CECCAR, prin intermediul căruia sunt transmise mesaje spam către parteneri și invitați internaționali ai Congresului profesiei contabile din România (eveniment organizat de CECCAR).

De asemenea, au fost identificate tentative de promovare a unor site-uri false, care încearcă să compromită imaginea organizației și a evenimentului.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă:

  • verificarea atentă a surselor de informare online;
  • evitarea accesării link-urilor suspecte;
  • raportarea rapidă a mesajelor sau site-urilor false la 1911, pe pnrisc.dnsc.ro

Rămâneți vigilenți, verificați sursele oficiale și nu permiteți atacatorilor să vă compromită încrederea digitală”, a precizat DNSC pe Facebook.

