În urmă cu câteva zile, Gina Pistol povestea că a reușit să dea jos 8 kilograme în doar câteva săptămâni. Mândră de actuala sa formă fizică, vedeta s-a pozat într-o ipostază inedită pe plajă. Odată ajunsă în mediul online, fotografia a stârnit un val de reacții. În timp ce unii au apreciat-o pentru curaj, dar și pentru modul în care arată, alții s-au arătat mai reticenți la dezinvoltura soției lui Smiley.

Cum a apărut Gina Pistol pe Instagram

Gina Pistol a renunțat la inhibiții și la… haine. Mândră de forma sa fizică, după ce a reușit să slăbească 8 kilograme, vedeta s-a pozat nud pe o plajă, iar mai apoi, a postat fotografia pe rețelele de socializare.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea Ginei Pistol

Așa cum era și de așteptat, postarea a strâns rapid mii de aprecieri, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară. Cei mai mulți au lăudat-o pentru curaj, dar și pentru silueta de individiat și frumusețea naturală, pe care nu se teme să o ascundă.

„Wow!! Ești dovada că frumusețea poate fi uimitoare și naturală, chiar și când ești mămică!”, a fost un comentariu lăsat la postare.

„Superbă! Și celor care nu le convine, să dea scroll!”, a scris o altă persoană, căreia Gina i-a răspuns cu: „Asta zic și eu”.

Au fost și comentarii mai glumețe: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”, dar nu au lipsit nici mesajele de dezacord. Unii au considerat că ipostaza în care Gina Pistol a ales să se afișeze este mult prea îndrăzneață pentru o mamă și o persoană publică.

Vedeta a ales să facă haz de comentariile de critică, ba unora chiar le-a și răspuns.

„Doamne feri, se strică de cap femeile astea de tot”, a fost comentariul unui internaut, la care Gina Pistol a replicat: „ieczact!”.

Printre comentarii s-a făcut remarcat și cel al Andreei Esca: „DA”, a scris, simplu, celebra prezentatoare de știri. Deși scurt, mesajul vedetei este o lecție despre solidaritatea feminină, susținere și apreciere, într-o lume puternic impactată de rivalitate.

View this post on Instagram

Ce postare a făcut Gina Pistol, după criticile primite la poza nud

După ce a fost criticată pentru postarea unei fotografii nud, vedeta a publicat o fotografie similară, doar că de data aceasta, era acoperită de o cămașă.

„În urma comentariilor de la postarea anterioară, am realizat că oamenii sunt pudici. Așa că mi-am pus cămașa pe mine. Acum sunteți mulțumiți?”, a scris vedeta în dreptul celei de-a doua imagini.

De ce și-a dorit Gina Pistol să slăbească

În doar câteva săptămâni, Gina Pistol a reușit să slăbească opt kilograme. Întrebată ce o ajută să se țină în formă, aceasta a mărturisit că a luat decizia de a mai da jos câteva kilograme, știind că la televizor, toată lumea pare să aibă proporții mai mari decât le are în realitate.

„Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate”, a explicat vedeta, pentru Click!.

Cum a reușit Gina Pistol să slăbească

Silueta de invidiat a Ginei Pistol se datorează atât sportivului, încât vedeta mărturisește că merge cu regularitate la sală, cât și unui produs „minune”, așa cum ea însăși l-a numit. Timp de două săptămâni, prezentatoarea TV a consumat exclusiv un anumit tip de lapte, care a ajutat-o să reducă inflamația din corp și, în cele din urmă, să slăbească kilogramele care o deranjau.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! […]

De la începutul anului, practic am slăbit opt kilograme. Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte”, a mărturisit Gina Pistol.