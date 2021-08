De ce este oja semipermanenta unul dintre cele mai populare produse cosmetice?

Numarul femeilor care renunta la extensiile de unghii si aleg manichiura semipermanenta este in continua crestere, acesta fiind in prezent unul dintre cele mai populare produse cosmetice. Pe langa faptul ca manichiura va rezista mai bine de doua saptamani, unghiile arata impecabil si isi pastreaza stralucirea si frumusetea naturala.

Iar beneficiile nu se opresc aici pentru doamne si domnisoare! Iata de ce oja semipermanenta este acum produsul cel mai cautat la capitolul manichiura si pedichiura!

Nu deterioreaza unghiile

Oja semi este un amestec intre gel si oja clasica si nu deterioreaza unghiile asa cum o fac produsele acrilice. Dimpotriva, daca este aplicata si indepartata corespunzator, intareste unghiile si diminueaza riscurile de crapare si de exfoliere.

Este durabila

Manichiura realizata cu oja semipermanenta isi pastreaza frumusetea si stralucirea pentru mai bine de 14 zile, fiind preferata de toate femeile active pentru care timpul este valoros. Datorita acesteia, nu mai sunt necesare retusurile la cateva zile sau chiar imediat dupa aplicare, asa cum se intampla cu oja clasica.

Oja semi este o inovatie in lumea produselor pentru manichiura si, totodata, un produs fabricat din ingrediente menite sa dureze mai mult decat in cazul ojei obisnuite. Daca este aplicata in straturi subtiri si uscata corespunzator sub lampa cu lumina UV sau LED, va asigura unghii impecabile pentru o perioada mult mai lunga.

Se usuca mai repede decat oja traditionala

Oja semipermanenta se aplica la fel ca cea conventionala, dar fiecare strat necesita uscare sub lampa cu lumina LED timp de 30 de secunde sau cu lumina UV pentru doua minute. Acest procedeu se numeste cataliza lacului, fixeaza produsul pe unghie si asigura durabilitatea manichiurii.

Se aplica in strat uniform

Datorita agentilor formatori de film, oja semi faciliteaza aplicarea omogena. Astfel, stratul de lac este uniform si manichiura va avea de fiecare data un aspect elegant si rafinat.

Se poate gasi intr-o gama diversificata de culori

Colorata cu pigmenti sintetici sau naturali, aceasta oja este genul de produs cosmetic care poate aduce culoare in viata ta. Datorita concentratiei mari de pigmenti, are o putere incredibila de acoperire si asigura de fiecare data o manichiura superba!

Straluceste de la primul strat

Un alt motiv pentru care oja semipermanenta a castigat atat de multa popularitate este faptul ca are o compozitie blanda cu unghiile si straluceste inca de la primul strat aplicat. Daca se foloseste si un Top Coat – un produs de protectie si de fixare – manichiura poate dura chiar mai mult de doua saptamani, perioada in care va arata impecabil.

Cu oja semi, manichiura devine mai rapida si mai sigura, unghiile tale vor arata perfect pentru o perioada indelungata, iar tu vei avea numai de castigat! Este un produs pe care femeile din intreaga lume au ajuns sa il prefere, apreciindu-l pentru aspectul stralucitor, culorile incredibile si durabilitate! Astfel, castiga timp si, totodata, stiu ca unghiile lor vor arata superb, completandu-le tinuta cu un aspect rafinat si elegant.

Alege si tu sa te bucuri de avantajele oferite de oja semipermanenta si sa ai mereu manichiura perfecta!