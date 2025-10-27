Chiar dacă vremea s-a mai răcit, iar statul în bucătărie este mult mai ușor de suportat decât vara, nu tuturor le face plăcere să petreacă ore în fața aragazului. Pentru aceștia din urmă, a luat naștere un preparat care nu doar că necesită 20 de minute pentru a fi gata, dar nici nu presupune folosirea multor vase sau ingrediente. În plus, este de-a dreptul delicios și nu este exclus ca gurmanzii să mai ceară o porție.

De ce ingrediente ai nevoie pentru un preparat gata în 20 de minute

Pe lângă toate calitățile enumerate mai sus, preparatul este și un puternic aliat al sănătății. Cu un conținut bogat de legume, contribuie la o mai bună imunitate în sezonul răcelilor.

1 ceapă mare;

400 g năut fiert;

2-3 linguri de ;

1 vânătă;

2-3 căței de usturoi;

sare și piper, după gust;

pătrunjel proaspăt;

rozmarin și cimbru;

500 ml sos de roșii.

Cum se prepară

Se începe cu spălarea vinetelor și tăierea acestora în felii mari. Mai apoi, bucățile de vânătă se pun într-o tigaie cu puțin ulei de măsline. După ce s-au gătit, se scot pe un șervet pentru a elimina excesul de ulei, potrivit indicațiilor dintr-un .

În aceeași tigaie, se mai adaugă un strop de ulei și se pune ceapa tocată și două linguri de apă. Se lasă la călit timp de un minut. În timpul ăsta, se scoate năutul fiert din conservă, se scurge și mai apoi, se adaugă în tigaie, alături de ceapă. Se toarnă sosul de roșii și se adaugă câteva crenguțe de cimbru și rozmarin. Se lasă totul la foc mic pentru 10-15 minute.

Când sosul s-a îngroșat puțin, se adaugă și ultimele ingrediente: usturoiul zdrobit, sare și piper. Mai apoi, se pun și feliile de vânătă gătite la început. După alte câteva minute, se stinge focul și se presară pătrunjel proaspăt tocat.

Rezultatul este o mâncare plină de aromă, care poate fi consumată cu pâine prăjită sau cu puțină telemea deasupra.