De ce ingrediente ai nevoie pentru un preparat gata în 20 de minute 

Chiar dacă vremea s-a mai răcit, iar statul în bucătărie este mult mai ușor de suportat decât vara, nu tuturor le face plăcere să petreacă ore în fața aragazului. Pentru aceștia din urmă, a luat naștere un preparat care nu doar că necesită 20 de minute pentru a fi gata, dar nici nu presupune folosirea multor vase sau ingrediente. În plus, este de-a dreptul delicios și nu este exclus ca gurmanzii să mai ceară o porție.
Pe lângă toate calitățile enumerate mai sus, preparatul este și un puternic aliat al sănătății. Cu un conținut bogat de legume, contribuie la o mai bună imunitate în sezonul răcelilor.
Se începe cu spălarea vinetelor și tăierea acestora în felii mari. Mai apoi, bucățile de vânătă se pun într-o tigaie cu puțin ulei de măsline. După ce s-au gătit, se scot pe un șervet pentru a elimina excesul de ulei, potrivit indicațiilor dintr-un videoclip de pe TikTok.
În aceeași tigaie, se mai adaugă un strop de ulei și se pune ceapa tocată și două linguri de apă. Se lasă la călit timp de un minut. În timpul ăsta, se scoate năutul fiert din conservă, se scurge și mai apoi, se adaugă în tigaie, alături de ceapă. Se toarnă sosul de roșii și se adaugă câteva crenguțe de cimbru și rozmarin. Se lasă totul la foc mic pentru 10-15 minute.
Când sosul s-a îngroșat puțin, se adaugă și ultimele ingrediente: usturoiul zdrobit, sare și piper. Mai apoi, se pun și feliile de vânătă gătite la început. După alte câteva minute, se stinge focul și se presară pătrunjel proaspăt tocat.
Rezultatul este o mâncare plină de aromă, care poate fi consumată cu pâine prăjită sau cu puțină telemea deasupra.