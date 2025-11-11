B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram

Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram

Ana Maria
12 nov. 2025, 00:05
Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
Sursa foto: Freepik / @rawpixel.com
Cuprins
  1. De ce nu au voie musulmanii să consume carne de porc? Ce spune Coranul
  2. Ce înseamnă halal și haram pentru musulmani

Credincioșii musulmani nu au voie să mănânce deloc carne de porc. Aceștia respectă anumite restricții alimentare impuse de religie, spre deosebire de creștini, care, în afară de post, nu au reguli stricte în ceea ce privește consumul de alimente. La musulmani și evrei, însă, există mai multe interdicții legate de alimentație, care țin de tradițiile religioase.

De ce nu au voie musulmanii să consume carne de porc? Ce spune Coranul

Coranul, cartea sfântă a islamului, interzice în mod clar consumul cărnii de porc. Porcul este considerat un animal „murdar” și astfel este interzis credincioșilor musulmani să îl consume. Așa cum se precizează în Coran: „porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă, acesta este necurat pentru voi”, informează Click! Sănătate.

Mai mult, o altă mențiune din Coran subliniază lista alimentelor interzise:

„Iată ceea ce vă este oprit: mortăciunea, sângele, carnea de porc, dobitocul jertfit altuia decât lui Dumnezeu, dobitocul înăbușit, cel mort de lovitură, de căzătură, ori de împunsătură, ori cel sfâșiat de fiară, în afară de cel pe care ați mai avut vreme să-l tăiați, precum și cel care a fost jertfit idolilor. După cum vă este oprit să ghiciți soarta cu săgeți, căci aceasta este stricăciune. Nenorocire, astăzi, celor care s-au lepădat de legea voastră! Nu vă temeți de ei, ci temeți-vă de Mine! Astăzi am desăvârșit Legea voastră și am împlinit harul Meu asupra voastră și v-am dat Islamul ca lege. Pentru cel care de foame, va fi silit să mănânce bucate oprite fără să vrea să săvârșească vreun păcat, Dumnezeu este Iertător, Milostiv”, „Ei te vor întreba ce le este îngăduit: Spune: «Toate cele bune vă sunt îngăduite.» Asupra celor prinse vouă de păsările de pradă îmblânzite pe care le-ați învățat așa cum v-a învățat Dumnezeu, amintiți numele lui Dumnezeu! Temeți-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Grabnic la socoteală”. [Al-Mâ’idah,5:3,4].

Ce înseamnă halal și haram pentru musulmani

Regulile alimentare musulmane se bazează pe două concepte esențiale: halal și haram. Halal înseamnă „permis” și se referă la alimentele acceptate pentru consum conform legii islamice. Carnea halal trebuie să respecte reguli stricte. Mai exact, animalul trebuie să fie sănătos, sacrificat cu un cuțit ascuțit, sângele trebuie să fie complet scurs, iar în timpul sacrificării se rostește numele Allah. În plus, carnea este binecuvântată înainte de a fi consumată.

În schimb, haram înseamnă „interzis” și include toate alimentele considerate necurate. Porcul, alcoolul și sângele fac parte din această categorie. De asemenea, toate animalele sacrificate fără respectarea regulilor islamice sau fără a pronunța numele lui Allah sunt considerate haram.

Tags:
Citește și...
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Eveniment
Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Eveniment
Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Eveniment
Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Eveniment
CTP o critică pe Oana Gheorghiu pentru „invocarea copiilor aflați în suferință” în declarațiile despre pensiile magistraților: „Este exact ce fac cerșetoarele la intersecții”
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Eveniment
Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
Eveniment
Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Eveniment
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Eveniment
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Eveniment
Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
23:59 - Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
23:00 - Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)
22:31 - Carmen Uscatu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „Sunt ținta unei presiuni arbitrare pentru a mă opri. Este vorba despre o incompatibilitate între rolurile pe care le deține” (VIDEO)