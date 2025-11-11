Credincioșii musulmani nu au voie să mănânce deloc carne de porc. Aceștia respectă anumite restricții alimentare impuse de religie, spre deosebire de creștini, care, în afară de post, nu au reguli stricte în ceea ce privește consumul de alimente. La musulmani și evrei, însă, există mai multe interdicții legate de alimentație, care țin de tradițiile religioase.

De ce nu au voie musulmanii să consume carne de porc? Ce spune Coranul

, cartea sfântă a islamului, interzice în mod clar consumul cărnii de porc. Porcul este considerat un animal „murdar” și astfel este interzis credincioșilor musulmani să îl consume. Așa cum se precizează în Coran: „porcul are copita despicată şi despărţită în două, dar nu rumegă, acesta este necurat pentru voi”, informează .

Mai mult, o altă mențiune din Coran subliniază lista alimentelor interzise:

„Iată ceea ce vă este oprit: mortăciunea, sângele, carnea de porc, dobitocul jertfit altuia decât lui Dumnezeu, dobitocul înăbușit, cel mort de lovitură, de căzătură, ori de împunsătură, ori cel sfâșiat de fiară, în afară de cel pe care ați mai avut vreme să-l tăiați, precum și cel care a fost jertfit idolilor. După cum vă este oprit să ghiciți soarta cu săgeți, căci aceasta este stricăciune. Nenorocire, astăzi, celor care s-au lepădat de legea voastră! Nu vă temeți de ei, ci temeți-vă de Mine! Astăzi am desăvârșit Legea voastră și am împlinit harul Meu asupra voastră și v-am dat Islamul ca lege. Pentru cel care de foame, va fi silit să mănânce bucate oprite fără să vrea să săvârșească vreun păcat, Dumnezeu este Iertător, Milostiv”, „Ei te vor întreba ce le este îngăduit: Spune: «Toate cele bune vă sunt îngăduite.» Asupra celor prinse vouă de păsările de pradă îmblânzite pe care le-ați învățat așa cum v-a învățat Dumnezeu, amintiți numele lui Dumnezeu! Temeți-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Grabnic la socoteală”. [Al-Mâ’idah,5:3,4].

Ce înseamnă halal și haram pentru musulmani

Regulile alimentare musulmane se bazează pe două concepte esențiale: halal și haram. Halal înseamnă „permis” și se referă la alimentele acceptate pentru consum conform legii islamice. Carnea halal trebuie să respecte reguli stricte. Mai exact, animalul trebuie să fie sănătos, sacrificat cu un cuțit ascuțit, sângele trebuie să fie complet scurs, iar în timpul sacrificării se rostește numele Allah. În plus, carnea este binecuvântată înainte de a fi consumată.

În schimb, haram înseamnă „interzis” și include toate alimentele considerate necurate. Porcul, alcoolul și sângele fac parte din această categorie. De asemenea, toate animalele sacrificate fără respectarea regulilor islamice sau fără a pronunța numele lui Allah sunt considerate haram.