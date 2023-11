De ce nu se mai duce Dumitru Dragomir la biserică: „Am trecut prin clipe foarte grele”

, a dezvăluit motivul care l-a determinat să renunțe la obiceiul de a merge la biserică și evenimentul nefericit care a influențat această decizie.

De ce nu mai calcă Dumitru Dragomir în biserică

„Eu nu sunt un tip dogmatic. Cred că există o forță care ne ordonează pe toți, ori e implantată în creier, ori e ceva supranatural care le coordonează pe toți. Pentru că toată lumea e coordonată. Să fie foarte clar. Nu că a spus prof. Ciurea. Părerea mea e că toată lumea e coordonată.

Omul e diferit. Nu sunt doi oameni la fel, nici gemeni dacă sunt. Dumnezeu n-a făcut natura ca doi să semene unul cu altul. Și de aceea sunt diferențele de opinie și de înțelegere și de tot.

Unul care era prieten cu el, Costel Bucur, a zis începând de azi mă las de jocuri de noroc și mă apuc de religie. Tot așa, ca ăsta, cu biserică, stă în genunchi, se roagă două ore, în fiecare zi, toată familia! Uite așa a zburat. Citiți raportul ANAF. A avut câștig 21.000.000 de euro anul trecut.”

„Am trecut prin clipe foarte grele”

„Eu de când mi-am înmormântat copilul nu mă duc că fac temperatură, nu că nu îmi place. Am o reacție negativă în biserică. De când au murit prieteni de-ai mei, n-am intrat în biserică. Îmi vine rău. Nu suport durerea.

Am trecut prin clipe foarte grele. Eu sunt un tip tare. Prin câte am trecut și încă sunt sănătos? Am o minte brici. Îmi aduc aminte de numere de telefon, de tot. Am mai spus-o și o repet. Când te ia dracul, din ușa bisericii te ia. Eu dogmatic devin, dar nu bisericos”, a povestit Dumitru Dragomir, conform Fanatik, citat de .