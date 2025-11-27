B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)

De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)

Adrian A
27 nov. 2025, 16:04
De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)
Cuprins
  1. Autostrada dintre București și Focșani e gata
  2. Când va fi gata Autostrada Moldovei

Începând de astăzi se poate circula doar pe autostradă de la București până la Focșani. Un drum de 210 kilometri care poate fi parcurs într-o oră și jumătate.

Autostrada dintre București și Focșani e gata

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se poate circula doar pe autostradă. Perioada în care se parcurge această distanță se reduce astfel la jumătate.

Aşa cum am promis, dăm astăzi în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele -Buzău. Astfel vom putea circula de la Bucureşti până la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. După discuţiile avute cu constructorul, avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localităţii Adjud”, a declarat ministrul Transporturilor.

„Simbolic, aflându-ne chiar şi în perioada Sărbătorii Naţionale, eu cred că putem considera, până la urmă, că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia şi Moldova şi cred că e un lucru care merită a fi subliniat.”, a afirmat și Sorin Grindeanu, prezent și el la inaugurarea tronsonului care a completat bucata de autostradă care leagă acum București de Focșani.

Când va fi gata Autostrada Moldovei

Potrivit oficialilor din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, anul viitor vor fi recepționați aproximativ 255 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți vor fi pe Autostrada A7, finanțată din PNRR.  Programul trebuie să se încheie în august 2026, astfel că este nevoie ca drumarii să se grăbească. Conform estimărilor oficiale, Autostrada Moldovei ar trebui să fie dată în exploatare anul viitor, cap – coadă, de la Ploiești la Pașcani.

Potrivit oficialilor din Ministerul Transporturilor,  până la finalul anului vor fi dați în folosință încă 55 de kilometri din tronsonul care face legătura între Focșani și Adjud. Este vorba despre loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).

Tags:
Citește și...
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Eveniment
Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Eveniment
Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Eveniment
Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Eveniment
Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
Eveniment
Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Eveniment
De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Eveniment
Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Eveniment
Valentina Aldea și femeia care a bătut-o cu ranga, față în față la instanță: „Doamne ferește! Soția e și-atât” / Senatoarea POT: „Suntem prieteni și-atât”
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Eveniment
Șase români, 700.000 de lire sterline furate. Cine sunt hoții, cum au procedat și ce pedepse au primit
Catalin Drula
Ultima oră
16:26 - Incendiu la Spitalul Județean Reșița. Zeci de pacienți evacuați. A fost activat planul roșu (FOTO)
16:19 - Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
15:54 - Vicepreședintele CSM critică proiectul pensiilor magistraților: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani”
15:44 - Newsweek: Senator SOS, aliat cu George Simion ca să doboare Guvernul: Aducea mașini second hand pentru 2.000 lei/lună
15:31 - Grindeanu nu mai pare atât de înverșunat împotriva tăierilor din instituțiile publice. Nu e de acord, dar n-ar ieși de la guvernare (VIDEO)
15:16 - Paturi cu saltea vs. paturi fără saltea: diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită
15:13 - Ce izolație prezintă o casă cu structură din lemn, construită de echipa Litarh din Valea Moldovei
15:10 - Căruciorul 3 în 1: avantajele reale și ce trebuie verificat înainte să-l cumperi
15:07 - De ce, cum și când să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei? Tradiție, superstiții și semnificație
15:02 - Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului: “Vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare pentru ca această moțiune să treacă”