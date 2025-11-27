De la București la Focșani doar pe autostradă. S-au deschis ultimii 13 kilometri. Când va fi gata Autostrada Moldovei (VIDEO)

Începând de astăzi se poate circula doar pe autostradă de la București până la Focșani. Un drum de 210 kilometri care poate fi parcurs într-o oră și jumătate.

Autostrada dintre București și Focșani e gata

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se poate circula doar pe autostradă. Perioada în care se parcurge această distanță se reduce astfel la jumătate.

”Aşa cum am promis, dăm astăzi în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele -Buzău. Astfel vom putea circula de la Bucureşti până la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. După discuţiile avute cu constructorul, avem în vedere până la finalul acestui an să deschidem A7 până în dreptul localităţii Adjud”, a declarat ministrul Transporturilor.

„Simbolic, aflându-ne chiar şi în perioada Sărbătorii Naţionale, eu cred că putem considera, până la urmă, că acest tronson e cel care face legătura între Muntenia şi Moldova şi cred că e un lucru care merită a fi subliniat.”, a afirmat și Sorin Grindeanu, prezent și el la inaugurarea tronsonului care a completat bucata de autostradă care leagă acum București de Focșani.

Când va fi gata Autostrada Moldovei

Potrivit oficialilor din cadrul , anul viitor vor fi recepționați aproximativ 255 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți vor fi pe Autostrada A7, finanțată din PNRR. Programul trebuie să se încheie în august 2026, astfel că este nevoie ca drumarii să se grăbească. Conform estimărilor oficiale, Autostrada Moldovei ar trebui să fie dată în exploatare anul viitor, cap – coadă, de la Ploiești la Pașcani.

Potrivit oficialilor din , până la finalul anului vor fi dați în folosință încă 55 de kilometri din tronsonul care face legătura între Focșani și Adjud. Este vorba despre loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).