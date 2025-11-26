CNAIR a dat publicității lista autostrăzilor și a drumurilor expres care ar trebui recepționate și date în exploatare în anul 2026. Este vorba despre care au bani pentru continuarea și finalizarea lucrărilor.

CNAIR a anunțat lista autostrăzilor finalizate în 2026

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis o listă cu tronsoanele de instrastructură rutieră de mare viteză ce vor fi recepționate în 2026. Este vorba despre autostrăzile și drumurile expres pe care, la un moment dat, anul viitor se va putea circula. Cea mai mare parte a acestor investiții sunt realizate de companiile lui Dorinel Umbrărescu.

Potrivit oficialilor din cadrul companiei, anul viitor vor fi recepționați aproximativ 255 de kilometri de autostradă. Cei mai mulți vor fi pe Autostrada A7, finanțată din PNRR. Programul trebuie să se încheie în august 2026, astfel că este nevoie ca drumari să se grăbească. Conform estimărilor oficiale, Autostrada Moldovei ar trebui să fie dată în exploatare anul viitor, cap – coadă, de la Ploiești la Pașcani.

Purtătorul de cuvânt al Companiei de Drumuri, Alin Șerbănescu a precizat că există finanțare pentru toți cei 255 de kilometri de infrastructură ce urmează a fi realizați.

„Pentru 2026 este programată deschiderea circulației pe aproximativ 255 km de drum de mare viteză. Toate acestea au formularele de finanțare semnate de Ministerul de Finanțe, la semnarea contractelor”, a declarat Alin Șerbănescu citat de Ziare.com.

Tronsoanele de autostradă și drum expres recepționate în 2026

CNAIR a transmis o listă cu tronsoanele de autostradă și drum expres care ar trebui recepționate pe parcursul anului viitor. În acest moment, proiectele sunt în diferite stadii de execuție. Autoritățile se așteaptă ca lucrările să fie încheiate la termen sau chiar în avans. Lista sectoarelor de drum cuprinde:

A0 – Sector Nord

Lotul 1 Joița – Corbeanca (17,5 km)

Lotul 3 Afumați – Pantelimon (8,60 km)

Lotul 4 Pantelimon – Glina (4,47 km)

Autostrada Sibiu – Pitești

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km)

Autostrada Lugoj – Deva

Secțiunile E și D ale lotului 2 (9,13 km)

A3 – Autostrada Transilvania

Secțiunile Nădășelu – Mihăiești (16,80 km.) și Mihăiești – Zimbor (13,26 km)

Lucrări suplimentare (viaducte) – 2 km

Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km)

Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km)

A7 – Autostrada Ploiești – Pașcani

Autostrada Focșani – Bacău (46 km)

Lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km) – rest de executat

Lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,52 km)

A7 – Autostrada Bacău – Pașcani (77,38 km)

Lotul 1 Săucești – Trifești (30,3 km)

Lotul 2 Trifești – Gherăeşti (18,99 km)

Lotul 3 Mircești – Pașcani (28,09 km)

DEx6 Brăila – Galați (10,767 km)

Anunț CNAIR despre autostrada București – Focșani

Șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Focșani, până la finalul acestui an. CNAIR pregătește , din Lotul 3 al autostrăzii Ploiești Buzău, în lungime de aproape 14 kilometri. Acest segment va fi deschis circulației pe 27 noiembrie. Iar din acest moment, Bucureștiul va fi legat de Focșani prin autostrada A3 până la Ploiești și prin A7, Autostrada Moldovei.

Potrivit oficialilor din , până la finalul anului vor fi dați în folosință încă 55 km din tronsonul care face legătura între Focșani și Adjud. Este vorba despre loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).

Dacă termenele de recepție vor fi respectate, până la finalul anului 2025, CNAIR va recepționa aproape 145 de kilometri de autostradă. Astfel rețeaua de infrastructură rutieră de mare viteză va ajunge la jumătate din necesar, la 1.500 km, conform economedia.ro.