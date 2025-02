De la hobby la performanță! Cum a câștigat un tânăr din Bistrița 11 titluri de campion

Fineas Rus, un adolescent de 16 ani din Monariu, județul Bistrița-Năsăud, și-a transformat pentru creșterea păsărilor de rasă într-un adevărat succes. La Expoziția Județeană de Porumbei, Păsări de Curte și Exotice, desfășurată recent la Bistrița, Fineas a obținut impresionantul număr de 11 titluri de campion.

Când și cum a început totul

Fineas, elev în clasa a IX-a la Liceul Agricol din Bistrița, a descoperit pasiunea pentru animale încă din copilărie, fiind influențat de bunicul său, relatează .

„Părinții mei au o mică fermă de vaci, iar bunicul meu a fost toată viața crescător de animale. Mă bucur că pot duce mai departe iubirea pe care bunicul meu o avea pentru necuvântătoare. Din păcate, el a decedat recent, dar știu că este tare mândru de mine”, a spus adolescentul.

La vârsta de doar 12 ani, Fineas a achiziționat prima sa pereche de păsări – două rațe mandarine, care l-au impresionat cu penajul lor uimitor.

Astăzi, tânărul pasionat se ocupă de peste 200 de păsări în gospodăria sa. Printre speciile de păsări pe care le îngrijește se numără porumbei, rațe, fazani, păuni, turturele și găini de rasă.

Fiecare specie beneficiază de propria boxă, asigurându-se astfel că exemplarele nu se amestecă și sunt crescute în cele mai bune condiții.

Fineas, adolescentul care își îngrijește păsările la 5 dimineața, înainte de școală

Programul lui Fineas este foarte strict. În fiecare dimineață, la ora 5:00, înainte de a pleca la școală, el se asigură că toate păsările au hrană și apă.

„În timpul săptămânii, când am de mers și la școală, mă trezesc la 5, mă duc și le pun apă și mâncare tuturor, apoi mă schimb și merg la școală. Apoi, la 15.30 când ajung acasă, le mai pun încă o dată apă și mâncare. Adun ouăle, în medie cam 50-60 de ouă zilnic, fac curățenie”, a explicat băiatul.

Uneori, a mai absentat de la școală pentru a îngriji păsările.

„Unii profesori nu mă cred că eu chiar din această cauză mai lipsesc. Îi și înțeleg… mai ales când văd câți tineri au preocupări dubioase. Dar eu lipsesc doar pentru a îngriji păsările! Nu am alte distracții”, a spus elevul.

11 titluri de campion la prima competiție

Pentru a-și îmbunătăți cunoștințele despre creșterea păsărilor, Fineas s-a documentat mult pe internet și a cerut sfaturi de la crescători experimentați. Munca sa a dat rezultate la Expoziția Județeană de Porumbei, Păsări de Curte și Exotice din Bistrița, unde a participat cu 25 de păsări și a câștigat 11 titluri de .

„Aceasta fiind prima mea expoziție la care particip sunt foarte mândru că am reușit să câștig 11 titluri de campion. Este o dovadă că am crescut păsări de calitate foarte bună și încadrate în standardul rasei”, afirmă Fineas.

Fineas a transformat pasiunea sa într-o mică afacere, vânzând ouă la prețuri ce variază între 10 și 35 de lei, în funcție de specie.

„Nu am făcut un calcul exact cu cât am cheltuit și cât am câștigat, dar sunt pe plus”, spune adolescentul.

Fineas are planuri mari pentru viitor. El își dorește să urmeze o carieră în domeniul medicinei veterinare.