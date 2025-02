Tinerii din Generația Z și Millenials, campioni la risipă alimentară. Cum poate fi verificată prospețimea produselor

Un studiu realizat de Universitatea Harvard arată obiceiurile de consum alimentar al tinerilor din și Millennials, dar mai ales tendința lor de a face risipă alimentară. Tinerii aruncă mâncarea sau alimentele prea devreme, înainte ca acestea să se altereze sau chiar înainte de data înscrisă pe ambalaj. Mai mult, aceștia sunt reticenți la a testa prospețimea și calitatea produselor și se bazează exclusiv pe de valabilitate.

Cum trebuie interpretate etichetele de valabilitate

Cercetarea indică faptul că această practică de a arunca mâncarea în funcție de data înscrisă pe ambalaj se aplică tuturor tipurilor de etichete, fie că este vorba despre „a se consuma de preferință înainte de”, „a se consuma până la” sau „expunere până la”. Mulți consumatori interpretează greșit aceste etichete și astfel, alimentele sigure pentru consum ajung să fie aruncate.

Este important de avut în vedere că mențiunea „a se consuma de preferință înainte de” indică doar o posibilă scădere a calității produsului, nu un risc pentru siguranța alimentară, relatează The Telegraph, citat de .

„Am descoperit că tinerii consumatori se bazează cel mai mult pe etichetele cu date de expirare. Sunt cei mai predispuși să creadă că toate etichetele indică siguranța alimentelor și să arunce produsele imediat ce data înscrisă a fost depășită”, a declarat profesoara în cadrul conferinței American Association for the Advancement of Science (AAAS) din Boston, Massachusetts.

Aproape jumătate dintre respondenți aruncă înainte de limita de consum alimentele

Studiul a fost realizat de Harvard Law School pe un eșantion de peste 2.000 de persoane. În urma acestuia, s-a constatat că Generația Z și Milenialii (Millennials) se bazează cel mai mult pe etichetele de valabilitate atunci când decid dacă un produs mai este sau nu bun pentru consum, în timp ce, persoanele mai în vârstă folosesc mai frecvent experiența și metode tradiționale, cum ar fi testul mirosului.

Specialiștii consideră că tinerii și-au pierdut încrederea în propriile simțuri atunci când vine vorba de a verifica dacă un aliment este încă sigur pentru consum. În loc să se bazeze pe observație, miros sau gust, aceștia aleg să urmeze strict indicațiile de pe ambalaj, ceea ce contribuie la creșterea risipei alimentare.

„Ca oameni, ne bazăm excesiv pe etichetele cu «a se consuma până la», «a se consuma de preferință înainte de» și am uitat să ne folosim propriile simțuri. Nu vreau să încurajez pe nimeni să consume alimente nesigure, dar îmi doresc ca oamenii să se uite la mâncare, să o miroasă și să o guste. Dacă ai o conservă veche de doi, trei sau chiar patru ani, cel mai probabil este încă sigură pentru consum, chiar dacă gustul nu mai este la fel de bun”, a spus Dr. Lara Ramdin, specialist în reducerea risipei alimentare și cercetător la Upcycled Food Association.

La nivel general, 43% dintre respondenți au declarat că aruncă întotdeauna sau de obicei alimentele înainte de data limită de consum, un procent în creștere cu șase puncte procentuale față de 2016.

„Am uitat să gătim și nu știm să folosim resturile de mâncare”

Experții sunt îngrijorați de lipsa de cunoștințe despre siguranța alimentară în rândul generațiilor tinere, precum și de pierderea unor abilități esențiale, ca utilizarea resturilor alimentare sau gătitul. Aruncatul mâncării, cumpăratul iresponsabil, nefolosirea resturilor alimentare sunt aspecte care contribuie semnificativ la risipa de alimente.

„Nu ne mai planificăm mesele, cumpărăm prea mult, am uitat să gătim și nu știm să folosim resturile de mâncare. Așa se ajunge la risipă alimentară – oamenii deschid frigiderul și se întreabă: «Ce fac acum cu toate astea?»”, avertizează Dr. Lara Ramdin.