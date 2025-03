De la o simplă întrebare la un scandal uriaș, conflictul dintre un pacient din județul Iași și medicul său

Un scandal de amploare a izbucnit în comuna Dolhești, județul Iași, între Costică Viziru, un pacient în vârstă de 72 de ani, și său de familie, Svetlana Burghelea. Totul a început de la o întrebare pe care pacientul i-a adresat-o doctoriței, iar ulterior situația a escaladat din cauza unei serii de sesizări pe care pacientul le-a făcut la instituțiile competente, precum și Casa de Asigurări de Sănătate Iași, relatează . Se pare că pacientul a fost nemulțumit de anumite aspecte ale îngrijirii medicale și a considerat că drepturile sale nu au fost respectate, ceea ce a dus la o confruntare deschisă între cei doi. a atras atenția autorităților și a stârnit controverse în comunitatea locală, având implicații atât pe plan profesional, cât și pe plan administrativ.

Lăsat fără medic de familie timp de mai multe luni

Costică Viziru, un pacient cu afecțiuni cronice din localitatea Petriș, comuna Dolhești, județul Iași, se află de șase luni fără medic de familie. Această situație a apărut în urma unui conflict cu medicul său de familie, Svetlana Burghelea. Viziru afirmă că a încercat să găsească un alt medic de familie, însă nu a reușit, iar acum este nevoit să recurgă la automedicație.

„Intru în a 6-a lună în care nu am medic de familie. Sunt bolnav, vai de steaua mea, am 6 boli, am TBC, am probleme cu capul, cu inima, cu stomacul. Și niciunul nu se uită la mine. Eu am corectat-o pe doamna doctor cu o întrebare, i-am zis: «Doamna doctor, numai medicamentele până în 10-15 lei sunt compensate? Cele care trec de 15 lei nu sunt compensate?». Am făcut scris la Direcția de Sănătate Publică Iași și am întrebat de medicamentele care se încadrează la compensat. Dânșii, fără să mă anunțe pe mine, au venit la dispensar și au căutat să vadă dacă e curățenie la baie. Apoi m-au găsit tot pe mine de vină, prin motivația doamnei doctor, că eu i-am adresat prin telefon injurii și cuvinte calomnioase, de parcă în față mi-ar fi frică să-i spun. După asta, m-am adresat autorităților locale și, până la Casa de Asigurări de Sănătate, de la unii la alții, m-au pasat, ca pe o minge de fotbal. Pe de altă parte, doamna doctor, ca să poată să-mi vină de hac, să știe că nu voi găsi alt medic de familie, m-a dat afară printr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o acasă. M-am dus și mi-am căutat medic la Ciortești, unde este un centru de permanență, cu 3 medici. Am sunat la un medic care mi-a spus că mă primește cu mare drag, dar a doua zi, când m-am prezentat la centru, mi-a zis că au lista completă și nu mă mai pot primi. Eu, acum, mă tratez cu medicamente la preț întreg, cu sume exorbitante, mă «automedichez», mă iau după ceea ce aud la radio. Trăiesc ca în Evul Mediu, nu am nici lumină electrică. De 6 luni plătesc 900 de lei pe medicamente, nici doamna farmacistă nu-mi dă toate medicamentele de care am nevoie. Plătesc persoane să se ducă la Iași să-mi procure medicamente. Medicul de familie, în momentul în care m-a dat afară, trebuia să-mi dea și fișa, dar fișa e încă la ea, asta înseamnă că a încasat și bani pentru mine. Ea a plecat pe calea răzbunării, că de ce am înaintat adrese la Casa de Asigurări de Sănătate, asta a deranjat-o cel mai tare. Vă rog să mă credeți că sunt disperat”, a declarat Costică Viziru.

Anterior, jurnaliștii BZI au relatat cazul Claudiei Lozneanu, medic de familie în comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași, care era acuzată de pacienți că îi tratează cu umilință și că lipsește frecvent de la cabinet.

Dr. Svetlana Burghelea a exclus un pacient din lista sa după un conflict iremediabil

Dr. Svetlana Burghelea, medic de familie în comuna Dolhești, județul Iași, a declarat că relația cu fostul său pacient s-a deteriorat iremediabil, iar începând cu data de 17 octombrie 2024, acesta a fost exclus din lista sa de pacienți. Medicii susțin că, în ciuda încercărilor de a rezolva conflictele, comunicarea cu pacientul nu mai era posibilă, iar aceasta a fost ultima soluție disponibilă pentru a încheia colaborarea.

„Din octombrie l-am scos de pe lista mea, nu mai este pacientul meu de pe 17 octombrie 2024. M-a dat și la Colegiul Medicilor, și la DSP, și la Casa de Asigurări de Sănătate, peste tot. Nu a înțeles că anumite medicamente nu sunt compensate. Ultima dată a scris la DSP și m-am trezit cu controlul pe cap. Mi-a spus că eu nu știu medicină, că trebuie să-mi facă instructajul, că nu știu decât 3 medicamente, că îi dau doar cele mai ieftine medicamente compensate. Eu, cu asemenea pacient, nu mă pot înțelege. Eu îi spun ceva, el îmi spune altceva. Nu am ajuns niciodată la o limbă comună, nu respectă tratamentul, face ceea ce vrea și spune că nu se simte bine. A fost la spital și a zis că tot nu se simte bine. Când era în spital, mă suna și de 6-7 ori pe zi să întrebe diferite prostii. Zicea să-i dau tratament «punct ochit, punct lovit», nu pe de rost. De zece ani nu a făcut investigații. Mi-a zis că are dureri de cap, am discutat cu el, dar nu poți să-ți bați joc de mine. Eu fac naveta de peste 20 de ani, am și eu familie. M-a făcut legionară, că trebuie să fiu expulzată în Basarabia, e deranjant. Eu l-am reclamat la poliție, să mă lase în pace. Eu, cu niciun pacient, nu am avut așa probleme. Dacă, prin absurd, l-aș înscrie din nou pe lista mea, ar fi ca o bombă cu ceas. O să-mi caute nod în papură. Soția lui este încă la mine pe listă”, a declarat medicul Svetlana Burghelea, care este de câteva luni într-un adevărat scandal cu un pacient în vârstă de 72 de ani.