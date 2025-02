Criza medicilor de familie în Satu Mare! Jumătate dintre medici sunt pensionari, iar tinerii refuză să preia cabinetele! Cum afectează deficitul de personal asistența medicală

În județul Satu Mare, aproape 50% dintre au ajuns la vârsta de pensionare, însă mulți dintre aceștia au ales să continue să profeseze. Motivele pentru care au luat această decizie sunt multiple, iar principalul factor este lipsa unui număr suficient de medici tineri care să preia cabinetele de medicină generală, relatează . Această situație creează un deficit semnificativ de personal medical în domeniu, ceea ce face ca medicii seniori să rămână activi pentru a asigura continuitatea serviciilor de sănătate pentru populație.

Mesajul casei de asigurări

„Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare are încheiate 128 de contracte cu furnizorii de servicii de medicină primară, care au în componenţă 162 de medici de familie. Dintre aceştia 97 îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi 65 în mediul rural. În ceea ce priveşte vârsta medicilor de familie, menţionăm că din totalul acestora, 75 îndeplinesc condiţiile de pensionare”, a transmis CAS.

Dr. Călin Bumbuluț, vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România și coordonator al departamentului profesional-științific și învățământ, care profesează ca medic de familie în Satu Mare, a explicat că există mai multe probleme în domeniu, cum ar fi lipsa medicilor tineri și condițiile de muncă dificile. El a avertizat că, dacă nu se intervine rapid, situația va deveni din ce în ce mai gravă în următorii ani, afectând calitatea serviciilor de sănătate oferite populației.

„E problemă naţională cu excepţia centrelor naţional de la Bucureşti, Cluj, Iaşi. Peste tot există deficit de medici de familie. Peste 55% au peste 60 de ani. În zonele defavorizate sunt aşa numitele zone deşertificate, din punct de vedere al accesului şi al numărului de medici care sunt disponibili. Acei medici lucrează în continuare. Avem medici şi la 80 de ani care lucrează. În Sibiu era cineva la 95 de ani care lucrează. Citisem un articol că şi în Franţa era unul care avea 96 de ani şi lucra în continuare. Nu numai la noi este problema este un deficit de forţă de muncă şi pe asistenţa primară, peste 200.000 de locuri la nivel european. Sunt peste 500 de localităţi în România care nu au locuri”, a declarat Călin Bumbuluţ.

Banii, o problemă pentru medicina de familie

Conform acestuia, una dintre principalele probleme este finanțarea asistenței primare. El a menționat că în centrele de permanență nu s-au înregistrat modificări semnificative din 2007, iar plata rămâne aceeași, de 40 de lei pe oră brut, ceea ce a condus la închiderea a jumătate dintre centre.

„Este nevoie de alocare de poziţii la rezidenţiat. Eu înţeleg de ce nu pot, pentru că nu au finanţarea, dar pretextul ar fi că nu pot acoperi că nu au suficient personal, dar se poate face prin detaşare. Deci sunt o sumedenie de medici primari, în medicina familiei, care ar fi bucuroşi să înveţe şi pe alţii ce trebuie să facă. Asta ar fi din partea noastră. Statul ar trebui să nu dea numai 600 de poziţii când necesarul ar fi de cel puţin 1.000 de locuri la rezidenţiat pe an care să acopere cât de cât ca în 5 ani să avem încă 5.000 de medici măcar care să acopere ‘spărturile’, în sensul că în timp evoluţia naturală va fi evidentă. Cine are 90 de ani mai bine să stea acasă la nepoţi. Nu e e normal ca să nu ai o strategie naţională, în sensul că în 5 ani să ai măcar echilibrul în sistem, adică să nu te trezeşti că nu ai doctori”, a afirmat acesta.

Formarea unei noi generații necesită ani, iar numărul pacienților din România este mult mai mare decât în Germania

„Plecând atâţia din sistem, bolnavi, din păcate unii decedaţi, ne trezim acum cu supralistare. Se duc oamenii undeva. Noi nu putem refuza. Acum 30 de ani era concurenţă între noi. Am avut Careiul, care e oraş, şase luni fără medic pentru că nimeni nu a vrut să ia loc pe gratis oferit de primărie, cu cabinet. S-a închis, s-au preluat pacienţii de alţii”, a punctat Bumbuluţ.

„Ca să ieşi din groapă trebuie să finanţezi, după îţi trebuie resursă umană, după aia îţi trebuie dotare. Stăm după PNRD din 2022, suntem în 2025, acum am primit doar partea de mobilare. Nu de mobilă avem nevoie. Avem nevoie de aparatura aia de acolo. Fiecare a cerut ce a cerut prin PNRR. Ne plângem că nu se consumă fondurile europene şi stăm, nu din vina noastră că eu am trimis şi factura proformă. Am cerut microanalizori, EKG-ul, ecograful la cei care au competenţă. Între timp am luat două ecografe la mâna a doua. Şi eu mi-aş lua un ecograf de ultimă generaţie dacă aş putea, dar cine ia cu 150.000 de euro un ecograf? Nimeni”, a mai spus medicul

Conform acestuia, în ultimele două decenii de ani, în judeţul Satu Mare nu a apărut niciun nou medic de familie.

„În Satu Mare n-a intrat de aproape 20 de ani un medic de familie. În România se consultă 5,5 consultaţii pe cap de locuitor, sunt peste 100 de milioane de consultaţii anual, de grade diferite de complexitate. 80% sunt ale asistenţei primare. Eu vă spun că nu se gândesc politicienii la asta. Prima cauză e finanţarea. Nu există niciun miracol”, a spus medicul.

Comune fără medic de familie

În judeţ există patru comune care nu au medic de familie: Crucişor, Socond, Săuca şi Bărsău.

„Sunt zone deficitare în care nu vin medici pentru că este văzută destul de rău specializarea în sine, e şi solicitantă. Nu noi facem politicile sanitare, noi atragem atenţia şi spunem: Vedeţi, în 5 ani 90% probabil că vor fi pensionari. Eu în 8 ani probabil am ieşit la pensie, şi eu sunt unul din medicii tineri din judeţ. Eu sunt tânăr că mai am 8 ani până la pensie, dar alţii sunt pensionari demult. În clădirea unde lucrez suntem doi-trei care nu suntem pensionari, în rest toţi sunt pensionari, cu 70, 63, 68 de ani”, a explicat Călin Bumbuluţ.