Tot mai mulți din România s-au confruntat cu probleme atunci când au primit decizia de pensionare. Fie că stagiul de cotizare nu a fost calculat corect, fie că grupele de muncă, acordul global sau vechimea nu au fost luate în considerare, rezultatul este același, mai exact, o pensie mai mică decât ar trebui. În multe cazuri, emite decizii de recalculare eronate, ceea ce îi obligă pe seniori să caute soluții legale.

Ce spune legea despre contestația la Casa de Pensii

Până nu demult, pensionarii puteau să depună o contestație direct la Casa de Pensii. În prezent, această procedură nu mai există. Conform avocatului Adrian Cuculis, singura cale de atac împotriva unei decizii de pensionare greșite este instanța de judecată.

În cât timp poți face contestație la decizia de pensionare

Pensionarii au la dispoziție 45 de zile de la comunicarea deciziei pentru a depune contestația în instanță. Dacă această perioadă este depășită, decizia rămâne definitivă și pensionarul riscă să piardă drepturile care i se cuvin.

Cum se depune cererea la tribunal

Procedura presupune redactarea și depunerea unei cereri de chemare în judecată, adresată tribunalului competent, adică cel din raza teritorială unde domiciliază reclamantul. Procesul poate dura, însă este singura soluție pentru cei care vor să își recupereze drepturile.

Ce documente trebuie să pregătești pentru recalcularea pensiei

Pentru a avea șanse de câștig, pensionarii trebuie să aducă toate documentele care dovedesc vechimea și drepturile salariale. Printre cele mai importante se numără:

adeverințele de vechime;

documente care atestă grupele de muncă;

acte legate de sporuri sau acordul global;

orice alte documente oficiale care confirmă perioadele lucrate.

Toate aceste acte pot fi analizate și confirmate de către instanța de judecată, care are puterea de a dispune recalcularea pensiei, potrivit .

Ce spune avocatul Adrian Cuculis despre situația pensionarilor

Avocatul atrage atenția că seniorii nu trebuie să amâne sau să spere că situația se rezolvă singură:

„Ai primit o decizie de pensionare si observi ca drepturile ti-au fost calculate gresit sau poate pur si simplu pensia stabilita este derizorie raportat la anii de munca? Ai dreptul sa contesti decizia de pensionare si sa iti ceri drepturile.

De asemenea adeverintele ce nu ti-au fost luate in seama la calculul pensiei pot fi confirmate de catre instanta de judecata si adaugate ca perioada de cotizare. Nu mai există procedură de contestație la Casa de Pensii. Singura cale este instanța de judecată. Aveți 45 de zile să acționați, astfel rămâneți blocați cu o decizie greșită.

Toate abuzurile privind grupele de muncă sau nevalorificarea adeverințelor pot fi contestate, dar exclusiv în instanță. Nu așteptați și nu sperați că lucrurile se vor rezolva de la sine.”, a explicat Cuculis.

De ce au apărut mai multe decizii de recalculare greșite

În România, sistemul public de pensii a trecut prin numeroase modificări legislative în ultimii ani, ceea ce a generat confuzii și erori în calcularea drepturilor pensionarilor. Unul dintre motivele frecvente pentru care apar decizii greșite de pensionare este lipsa unor documente în dosar sau nevalorificarea corectă a adeverințelor care atestă vechimea, grupele de muncă sau sporurile primite.

Mulți pensionari nu cunosc faptul că adeverințele depuse, dar ignorate de Casele de Pensii, pot fi, ulterior, confirmate și recunoscute de instanțele de judecată.

De asemenea, schimbările legislative, precum trecerea la punctul de referință pentru calculul pensiei sau eliminarea unor sporuri, au dus la situații în care pensionarii au primit decizii cu sume mai mici decât se așteptau. În multe cazuri, aceste erori au fost descoperite abia după ce oamenii au comparat cuantumul pensiei cu vechimea în muncă și cu veniturile realizate.

Specialiștii în dreptul muncii și avocații atrag atenția că, în prezent, nu mai există posibilitatea de a rezolva problema direct la Casa de Pensii, singura soluție fiind instanța. Procesul este adesea de durată, dar are rezultate pozitive pentru mulți pensionari care au reușit să obțină recalcularea și majorarea pensiei.

Așadar, dacă ai primit o decizie greșită de pensionare, nu mai există cale administrativă de rezolvare, ci doar instanța de judecată. Pregătirea documentelor și respectarea termenului de 45 de zile sunt esențiale pentru a-ți apăra drepturile.