Pensionarii reprezintă o povară pentru statul român, în ciuda declarațiilor siropoase ale politicienilor nerăbdători să le ia voturile. De 35 de ani, seniorii, „părinții și bunicii noștri”, cum spunea un fost ministru al Muncii sunt ținuți în sărăcie și austeritate.

Pensionarii au o viață bună în aceste țări

În vreme ce România își reneagă pensionarii, refuzându-le dreptul la o bătrânețe liniștită, respectabilă, alte state abordează o altă atitudine. Aici pensionarii se bucură de condiții bune de trai și nu sunt obligați să stea cu mâna întinsă pentru a-și primi drepturile care li se cuvin.

Organizația Global Citizen Solutions a publicat documentul Global Retirement Report 2025, care clasifică 44 de programe de viză pentru . Analiza a ținut cont de un număr de 20 de indicatori specifici, grupați în șase categorii: procedură, cetățenie și mobilitate, economie, optimizare fiscală, calitatea vieții, precum și siguranță și integrare.

Între țările care oferă cele mai bune condiții de viață pentru vârstnici, primul loc este ocupat de . Țara, se află în fruntea clasamentului mondial al destinațiilor pentru cei care văr să se retragă în străinătate, potrivit raportului Global Retirement Report 2025. Deși nu este cu mult peste România, ca dezvoltare economică, țara este mai primitoare pentru cei ce vor să se retragă la pensie, aici.

Pe următoarele locuri se situează Mauritius, o țară din Africa, Spania și Uruguay. În aceste state, costurile vieții pentru pensionari sunt accesibile, iar condițiile de viață sunt sigure și confortabile, arată Antena 3.

Portugalia cea mai primitoare țară pentru vârstnici

Portugalia este cea mai primitoare țară în care vârstnicii se pot stabili după ce s-au retras din activititate, cu un scor de 92,61, conform cercetării. Țara din extremitatea vestică a Europei a început să ia măsuri pentru atragerea investitorilor, a nomazilor digitali, dar și a pensionarilor. Portugalia are scoruri bune la calitatea vieții, fiind una dintre țările europene cele mai sigure. Din acest motiv are și foarte mare căutare în rândul vârstnicilor.

Un pensionar care vrea să obțină viză de ședere în această țară trebuie să aibă un venit minim de 870 de euro. Legea îi permite, după obținerea permisului de ședere și după o perioadă de cel puțin cinci ani de rezidență, să aplice pentru rezidență permanentă sau cetățenie.

Guvernul portughez are un sistem fiscal mondial, ceea ce înseamnă că include veniturile obținute în străinătate. Portugalia nu percepe taxe pe avere sau pe moștenire pentru membrii familiei apropiate. Pentru alți beneficiari se aplică un impozit pe timbru de 10%.

O țară africană atrage pensionarii cu condiții favorabile

O altă țară care oferă condiții de trai foarte bune pensionarilor este Mauritius, care ocupă locul doi în acest clasament. Din perspectivă birocratică, țara africană are o procedură foarte flexibilă și transparentă pentru obținerea vizei de ședere.

Persoanele care nu vor să-și asume riscuri fiscale, când se mută cu pensia în străinătate aleg țări precum Mauritius. Standardele de calitate a vieții sunt dintre cele mai ridicate, iar acest lucru face ca statul african să fie atractiv pentru vârstinici.

Mauritius oferă persoanelor cu vârste de peste 50 de ani, care nu sunt cetățeni, un permis de ședere de 10 ani. Pentru a obține rezidența este nevoie de un venit lunar de 2.000 de dolari sau de 24.000 de dolari anual. După expirarea perioadei de 10 ani, permisul poate fi reînnoit pentru încă 10 ani.

Mauritius nu impune pentru veniturile realizate în afara țării, pe avere sau pe moșteniri.

Topul țărilor care oferă condiții pentru pensionarii retrași

Documentul Global Retirement Report 2025 prezintă un clasament al primelor zece state care oferă condiții de trai privilegiate celor retrași din activitate. Pensionarii se pot bucura de o bătrânețe liniștită. lipsită de griji, în siguranță. Este vorba despre următoarele state: