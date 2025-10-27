DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore

Cei mai mulți pacienți își doresc astăzi tratamente rapide, sigure și estetice. În stomatologie, întrebarea pe care medicii o aud cel mai des este:„Pot pleca acasă cu un dinte nou chiar din ziua implantului?”

Această nevoie de restaurare imediată a dus la dezvoltarea unei tehnici revoluționare: . Ideea a pornit din dorința pacienților de a-și recăpăta zâmbetul fără luni de așteptare.

În ultimii 30 de ani, această tehnică a fost constant cercetată, iar astăzi, datorită progreselor medicale și tehnologice, există un protocol predictibil, cu o rată de succes de 97–99% în cazurile atent selecționate. Metoda este folosită în clinicile moderne din întreaga lume, oferind pacienților rezultate rapide, sigure și stabile.

La DENT ESTET, această procedură este integrată într-un flux digital complet – de la scanarea 3D și planificarea ghidată, până la designul personalizat al coroanei.

„Implantul cu încărcare imediată a fost gândit pentru pacientul modern — cel care își dorește nu doar un dinte funcțional, ci și un zâmbet complet, fără să aștepte luni de zile”, spune .

Cum funcționează implantul cu încărcare imediată

În metoda clasică, după ce implantul este inserat, medicul așteaptă între 2 și 6 luni până la montarea coroanei definitive. Este un proces sigur, dar de durată.

Prin tehnica de încărcare imediată, pacientul primește un dinte fix provizoriu în 24–48 de ore. Condiția este ca implantul să fie bine ancorat în os încă din momentul inserării.

„Este ca diferența dintre un costum făcut manual, pentru care aștepți mult, și unul realizat digital — ambele sunt precise, dar unul e gata mult mai repede”, explică Dr. Doris Turcu.

Pentru pacient, diferența se simte imediat: nu mai există perioade de disconfort sau rețineri. „Primește un zâmbet complet imediat, fără teama de a vorbi sau de a zâmbi”, spune

Cine poate beneficia de acest tratament

Procedura de încărcare imediată este soluție ideală în anumite cazuri, la recomandarea medicului implantolog. „Este indicată atunci când osul este suficient de dens și stabil pentru a susține implantul din prima zi”, explică Dr. Doris Turcu.

Sunt potriviți pacienții care au pierdut un singur dinte, dar și cei care au nevoie de reabilitări complexe, de tip – lucrări fixe pentru întreaga arcadă montate pe patru implanturi.

Succesul tratamentului depinde de planificarea atentă și de colaborarea strânsă între chirurg și protetician. „Lucrăm împreună încă din etapa de planificare, astfel încât implantul să fie poziționat perfect, iar coroana să se potrivească natural și armonios”, adaugă Dr. Ionuț Zaharii.

Tehnologia care face posibil zâmbetul în 24 de ore

Implantologia modernă este complet digitalizată. În cadrul clinicilor DENT ESTET, amprentarea digitală se realizează cu ajutorul unor tehnologii inovatoare precum , iar amprenta 3D în format digital poate fi trimisă imediat la laboratorul de tehnică dentară avansată ASPEN. În baza acestor rezultate, tehnicienii ceramiști proiectează coroana dentară cu o precizie de zecimi de milimetru.

„Astăzi, lucrăm aproape complet digital — de la diagnostic la realizarea coroanei dentare. Este ca o hartă GPS a tratamentului: știm exact unde suntem și unde trebuie să ajungem”, explică Dr. Ionuț Zaharii.

Rezultatele investigațiilor radiologice și digitale sunt utilizate, de asemenea, în etapa chirurgicală, pentru realizarea ghidului chirurgical, care indică unghiul și adâncimea exactă de inserare a implantului dentar. Rezultatul: intervenții minim invazive, cu sângerare redusă, vindecare rapidă și disconfort minim.

„Rezultatul este o stomatologie predictibilă — știm dinainte cum va arăta și cum va funcționa zâmbetul final”, adaugă Dr. Doris Turcu.

Beneficiile încărcării imediate pentru pacient

Cel mai mare avantaj este timpul. Pacientul pleacă acasă cu un zâmbet complet funcțional în doar 24–48 de ore. Este un câștig atât în plan emoțional, cât și estetic.

„Impactul emoțional este uriaș, mai ales atunci când pacientul își dorește o reabilitare estetică în zona dinților frontali. Succesul tratamentului are impact imediat asupra încrederii și a modului în care ne raportăm la ceilalți”, completează Dr. Doris Turcu.

Lucrarea protetică provizorie fixată în timpul procedurii este proiectată digital, astfel încât să arate natural și să nu pună presiune pe implant. „Pacientul se bucură de o masticație aproape normală în timp relativ scurt”, adaugă Dr. Ionuț Zaharii.

În primele zile după intervenție, se recomandă o alimentație moale (supe, piureuri, smoothie-uri) și o igienă atentă, dar blândă: periuță moale, geluri antiseptice și duș bucal cu presiune redusă.

Fumatul și alcoolul trebuie evitate în primele 10 zile, pentru a nu afecta coagularea sângelui și vindecarea implantului.

DENT ESTET: Rezultate durabile și încredere redobândită

Implanturile cu încărcare imediată reprezintă astăzi una dintre cele mai avansate soluții din medicina dentară modernă. În clinicile , procedura este parte dintr-un concept integrat care combină tehnologia digitală, expertiza medicală și grija autentică pentru pacient.

„Pentru noi, fiecare zâmbet redobândit înseamnă mai mult decât un tratament reușit. Este dovada că medicina modernă poate reda încrederea, bucuria și curajul de a fi tu însuți. Aceasta este esența DENT ESTET – știință, tehnologie și dedicare puse în slujba pacientului.”— Dr. Oana Taban, Fondator și CEO DENT ESTET