Depozitele de gaze ale României sunt acum pline în proporție de 98%, a spus ministrul Energiei. a explicat că acest nivel ridicat de stocare oferă țării un plus de siguranță pentru iarna care urmează. El a mai precizat că populația nu trebuie să se teamă de cheltuieli suplimentare.

Ce spune Bogdan Ivan despre nivelul stocurilor de gaze pentru iarnă

Bogdan Ivan a afirmat clar că România intră în iarnă cu depozitele de gaze aproape pline. Ministrul Energiei a explicat că, în acest moment, nivelul de umplere este de 98%, rezultat al unor măsuri luate din timp.

„Vreau să fiu foarte precis. În momentul de față, România are depozitele umplute în proporție de 98% cu gaze naturale. Am început acest lucru încă din luna iulie, august, septembrie, în care am avut întâlniri constante cu și toți operatorii din piață. Le-am cerut explicit să facă achiziții încă din timpul verii, când sunt și prețuri mult mai mici, pentru a preîntâmpina o situație în care în perioada de iarnă să nu avem suficiente gaze pentru a trece”, a declarat acesta pentru Antena 3 CNN.

Potrivit oficialului, România se află într-o poziție mult mai bună decât media Uniunii Europene. În timp ce UE are aproximativ 80% din depozite pline, România se apropie de capacitatea maximă.

Ce garanții oferă ministrul privind prețul gazelor și siguranța energetică a României

Ministrul Energiei a anunțat că România intră în cu depozitele de gaze care sunt la aproape 100% din capacitate. Acest nivel ridicat oferă garanția că iarna va fi depășită fără probleme. El a insistat că țara are resurse suficiente atât pentru industrie, cât și pentru consumatorii casnici.

„În paralel, exploatăm la maxim cu Romgazul toate resursele pentru a ne asigura că avem în continuare și pentru industrie, pentru consumatorii casnici, suficiente gaze naturale. Și, cel mai important, poate, în această iarnă nu o să fie nicio creștere la prețurile gazelor naturale. Avem plafonare până la 31 martie 2026, iar după această dată iau măsuri împreună cu piața pentru a nu avea o creștere a prețului începând cu luna aprilie 2026. Vreau să fie un mesaj foarte clar, foarte ferm. România are aproape 100% depozitele de gaze și vom trece cu bine această iarnă”, a mai precizat Bogdan Ivan.