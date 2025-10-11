B1 Inregistrari!
Bogdan Ivan: „România nu a mai importat și nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă”

Elena Boruz
11 oct. 2025, 08:56
Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Cuprins
  1. Bogdan Ivan: „România respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene”
  2. Ministrul Energiei: „România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene”
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a transmis un mesaj prin care dezminte, conform căreia România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. 
Ministrul a transmis că acest lucru, respectiv importarea produselor petroliere și/sau țiței din Federația Rusă nu a mai avut loc începând cu luna decembrie a anului 2022, respectiv februarie 2023.

Bogdan Ivan: „România respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene”

Ministrul a explicat că statul român nu se abate de la regulile pe care Uniunea Europeană la adoptat, în ceea ce privește Federația Rusă. Astfel, acesta a precizat că a cerut un drept la replică agenției Reuters, dar și o actualizare a știrii.
„Astăzi, agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă.
România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023. România nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă și respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare. Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani”, a transmis Ivan pe Facebook.

Ministrul Energiei: „România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene”

De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat faptul că România tratează cu seriozitate acest subiect și protejează securitatea energetică. Mai mult, ministrul a încheiat postarea declarând că va face tot ce îi stă în putință pentru a coopera cu autoritățile, în cazul în care află că există operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE.
„România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de protejarea securității sale energetice.
Dacă există persoane care au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile competente. În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă!”, se mai arată în postarea ministrului Energiei.
