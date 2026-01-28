Astronomii din cadrul unei echipe internaționale condusă de Universitatea Southern Queensland (UniSQ), din Australia au făcut o descoperire importantă. Aceștia au identificat o nouă planetă, de dimensiuni similare Pământului, care ar putea fi locuită.

Descoperire făcută de astronomii australieni

Noua se află la o distanță de aproximativ 150 de ani-lumină de Terra, după cum transmite agenţia Xinhua. Astronomii au descoperit că aceasta orbitează o stea asemănătoare Soarelui şi este cu aproximativ 6% mai mare decât Pământul. Noul corp ceresc a fost botezat sub numele de HD 137010 b, după cum au relatat astronomii citați de jurnalul ştiinţific

HD 137010 b este denumită „planetă candidată”, deoarece este necesară cel puţin încă o observaţie pentru a i se putea confirma statutul de planetă. La cercetare au colaborat și . Aceștia au descris planeta candidată drept „locul în care Pământul întâlneşte Marte”.

Echipa de cercetători a remarcat dimensiunile similare cu ale Pământului şi distanța până la steaua gazdă, comparabilă cu cea dintre Marte şi Soare. Chelsea Huang, una dintre cei zece autori ai studiului, a declarat că este vorba despre o exoplanetă. Mai exact este vorba despre o planetă care orbitează în jurul unei stele din afara . Ea a descris această descoperire „cu adevărat interesantă”.

„De la descoperirea primei exoplanete, în urmă cu 30 de ani, am încercat mereu să găsim geamăna Pământului”, a spus Huang, citată de ABC News.

Comentariile oamenilor de știință

Autorul principal al studiului, Alex Venner, a declarat că există o probabilitate de 50% ca planeta HD 137010 b să fie locuibilă. Astronomii cred că există indicii care arată că pe planetă ar putea exista apă în formă lichidă.

„Definiţia zonei locuibile, utilizată de astronomi, este zona din jurul stelei în care apa ar putea exista în formă lichidă. Această planetă candidată se află într-adevăr la limita a ceea ce considerăm posibil în termeni de potenţială locuibilitate”, a declarat el.

Dacă planeta are apă lichidă la suprafaţă depinde de condiţiile atmosferice. Există și scenariul în care planeta ar putea avea un climat de tip bulgăre de zăpadă, cu temperaturi de minus 70 de grade Celsius. În aceste condiții nu se poate vorbi despre posibilitatea de a locui acolo. Chelsea Huang a precizat că nu există tehnologia care să confirme acest lucru.

„Trebuie să aşteptăm dezvoltarea următoarei generaţii de instrumente pentru a afla masa acestei planete”, a spus ea.

Descoperire realizată de astronomii pasionați

Descoperirea acestei planetei s-a datorat activităţii unui grup online de pasionaţi de astronomie numit Planet Hunters din care a făcut parte şi Alex Venner. Acesta este un proiect de ştiinţă cetăţenească, condus de Universitatea Oxford. După mai mulți ani de calcule riguroase, astronomii au publicat rezultatele cercetării, care au fost remarcate de agenţia spaţială americană NASA.

Jessie Christiansen, cercetătoare la Institutul de Ştiinţă Exoplanetară al NASA, a descris această descoperire drept „incredibil de tentantă… dar aproape sfâşietoare”. Studiul s-a bazat pe un singur tranzit, în vreme ce standardul este de trei tranzituri. Christiansen a spus că, dacă ar exista cel puţin încă un tranzit, planeta HD 137010 b ar fi singura planetă stâncoasă confirmată în zona locuibilă a stelelor asemănătoare Soarelui.

Acum, cercetătorii trebuie să observe încă un tranzit pentru a confirma că HD 137010 b este o planetă şi nu o planetă candidată. În cazul în care acest lucru se confirmă, aceasta ar fi singura lume stâncoasă cunoscută în zona locuibilă a unei stele asemănătoare Soarelui.

„Este un obiect cu adevărat unic, având în vedere că există foarte puţine planete candidate cu parametri fizici similari”, a spus Venner.