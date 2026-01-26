O biserică veche de aproape 900 de ani din Peterstone Wentlooge, Țara Galilor, ascundea un secret șocant. Lucy și Rhys Thomas, un cuplu care a cumpărat clădirea pentru a o transforma în locuință, au descoperit rămășițele a 83 de persoane, îngropate sub podea de-a lungul secolelor, transformând renovarea într-o experiență unică și emoționantă.

O surpriză la cumpărare

Lucy Thomas, în vârstă de 53 de ani, și soțul ei Rhys, 45 de ani, au achiziționat St Peter’s Church pentru suma de 466.000 de euro, fiind convinși că vor cumpăra o casă cu cinci dormitoare.

„Am fost surprinși să descoperim că era încă o biserică și că lucrările de conversie nu au fost începute. Am crezut că vizionăm o casă cu cinci dormitoare!”, a povestit Lucy pentru The Sun, citat de Adevărul.

Cu toate că știau că este obișnuit ca persoanele influente să fie îngropate în biserici, niciunul nu se aștepta la descoperirea unui număr atât de mare de rămășițe.

Rămășițele a 83 de persoane

În timpul lucrărilor, cuplul, asistat de un arheolog, a ridicat podeaua veche și a dat peste rămășițele a 83 de persoane.

„Primele câteva descoperiri au fost incomode, dar ne-am obișnuit treptat. Oamenii erau îngropați împreună, soți și soții, părinți cu copii, așa că am decis să îi lăsăm în locurile lor de odihnă finală și să continuăm construcția în jurul lor”, a explicat Lucy.

Renovare și modernizare

Renovarea a durat patru ani și a fost dificilă, deoarece clădirea este monument istoric, iar toate lucrările trebuiau să respecte restricțiile impuse. Cuplul a reușit să păstreze multe elemente originale: zidurile, turnul clopotului și gravurile din piatră, în timp ce a adăugat facilități moderne, precum încălzire prin pardoseală, geamuri secundare și un jacuzzi.

Astăzi, fostul lăcaș de cult a devenit o proprietate impresionantă, cu șase dormitoare și șase băi, listată pe Airbnb, combinând istoria clădirii cu confortul unei case moderne.

„Am pus sufletul nostru în acest proiect și am face-o din nou fără ezitare”, a spus Lucy.