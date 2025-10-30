Două mesaje în sticlă, trimise de soldați australieni la începutul drumului lor spre frontul din Franța, au fost descoperite după mai bine de un secol în Australia. Descoperirea a fost făcută de o familie care curăța plaja Wharton Beach, în vestul Australiei, și a readus la viață povești uitate din Primul Război Mondial.

Cum a fost descoperită sticla cu mesajul

Familia Brown a găsit o sticlă de tip Schweppes chiar deasupra liniei apei, pe 9 octombrie, la Wharton Beach, aproape de Esperance, în statul Western Australia.

Deb Brown a povestit că soțul ei, Peter, și fiica lor, Felicity, au descoperit obiectul în timpul unei excursii obișnuite cu ATV-ul, în care strângeau gunoaie de pe plajă.

„Facem frecvent curățenie pe plajele noastre, așa că nu trecem niciodată pe lângă o bucată de gunoi. Așa că această mică sticlă stătea acolo, așteptând să fie ridicată”, a declarat Deb Brown, potrivit .

Ce au scris soldații în mesajele lor

În interior se aflau două scrisori scrise cu creionul, semnate de Malcolm Neville, de 27 de ani, și William Harley, de 37 de ani, datate 15 august 1916.

Cei doi se aflau la bordul navei HMAT A70 Ballarat, care plecase din Adelaide pe 12 august, îndreptându-se spre Europa, unde trupele australiene urmau să se alăture Batalionului 48 de Infanterie.

Neville scria mamei sale, Robertina, că „mă simt foarte bine, mâncarea este excelentă până acum, cu excepția unei mese pe care am îngropat-o în mare”. El adăuga că nava „se leagănă și se clatină, dar noi suntem fericiți ca Larry”, o expresie australiană veche pentru „foarte fericiți”.

Harley nota: „Sper ca cel care va găsi această scrisoare să fie la fel de bine cum suntem noi acum.”

Cine au fost soldații și ce s-a întâmplat cu ei

Neville a murit pe front un an mai târziu. Harley a fost rănit de două ori, dar a supraviețuit războiului. A decedat în 1934, la Adelaide, din cauza unui cancer pe care familia lui crede că l-a făcut după ce a fost gazat de germani în tranșee.

Neville i-a cerut celui care va găsi sticla să trimită mesajul mamei sale, în timp ce Harley, rămas fără mamă, a scris că scrisoarea poate fi păstrată de cel care o va găsi.

Cum s-a păstrat sticla în stare perfectă

Deb Brown crede că sticla nu a plutit mult, ci a rămas îngropată în dunele de nisip mai bine de 100 de ani. Eroziunea recentă, cauzată de valurile uriașe, a scos-o la suprafață.

„Hârtia era udă, dar scrisul era lizibil. Sticla este în stare perfectă. Nu are urme de scoici sau alte depuneri. Dacă ar fi stat în apă sau la soare, hârtia s-ar fi distrus complet”, a spus Brown.

Cum au reacționat familiile soldaților

Nepoata lui Harley, Ann Turner, a declarat că familia a fost „complet uluită” de descoperire. „Nu ne vine să credem. Este cu adevărat un miracol și simțim că bunicul nostru a întins o mână din mormânt către noi”, a spus Turner pentru postul public Australian Broadcasting Corp

La rândul său, strănepotul lui Neville, Herbie Neville, a spus că familia sa a fost profund emoționată de această „descoperire incredibilă”.

„Se pare că era fericit să meargă la război. Este trist ce s-a întâmplat. E trist că și-a pierdut viața”, a spus el. „Wow. Ce om a fost”, a adăugat acesta cu mândrie.