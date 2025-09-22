Germania își adaptează sistemul sanitar, astfel încât spitalele să facă față numărului mare de răniți în cazul unui război cu Federația Rusă. Obiectivul autorităților de la Berlin este ca cel puțin 1.000 de soldați pe zi să poată fi tratați în spitalele din toată țara.

Care este scenariul unui posibil război cu Federația Rusă

Guvernul german a avertizat că până la 1.000 de soldați germani vor fi răniți în fiecare zi dacă Vladimir Putin va lansa un război împotriva NATO.

Kremlinul a respins orice sugestie că ar putea pregăti un război cu alianța militară occidentală.

Însă ultimele incursiuni ale avioanelor de vânătoare și dronelor rusești în Polonia, România și Estonia au sugerat contrariul – și au stârnit temeri cu privire la o escaladare a situației.

Chirurgul general al Germaniei, Ralf Hoffmann, a declarat că numărul de soldați răniți într-un potențial conflict ar depinde de intensitatea bătăliei și de unitățile militare implicate, potrivit .

El a explicat: „Realist vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi.”

Învățând din lecțiile de pe linia frontului din Ucraina, Europa își intensifică pregătirile pentru un potențial conflict cu Rusia.

Pe lângă creșterea cheltuielilor militare și luarea în considerare a reintroducerii serviciului militar obligatoriu, acestea implică și servicii medicale.

Invocând o trecere de la răni prin împușcare la răni de explozie și arsuri cauzate de drone și muniții care se află în mișcare, Hoffmann a declarat: „Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina.”

Cum a schimbat folosirea dronelor războiul

Soldații ucraineni descriu coridorul dominat de drone care se întinde pe aproximativ opt kilometri de o parte și de alta a liniei frontului drept „zona uciderii”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot (UAV) pilotate de la distanță, desfășurate de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii adesea nu își pot evacua răniții suficient de repede, deoarece dronele zumzăie peste tot”, a spus Hoffmann, subliniind necesitatea unei stabilizări prelungite a soldaților răniți – uneori timp de ore – pe linia frontului”, a adăugat el.

Hoffmann a spus că sunt necesare opțiuni flexibile de transport pentru trupele rănite, menționând că Ucraina a folosit trenuri spital.

Din acest motiv, armata germană are în vedere trenuri și autobuze spital și extinde evacuarea medicală pe calea aerului, a spus el.

Răniții ar urma să primească tratament inițial pe linia frontului, înainte de a fi transportați înapoi în Germania pentru îngrijire, predominant în spitale civile, a adăugat Hoffmann. El a estimat o nevoie de aproximativ 15.000 de paturi de spital din capacitatea totală a spitalelor germane de până la 440.000.

Acest lucru vine după ce trei avioane MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian estonian fără permisiune vineri și au rămas în total 12 minute înainte de a fi forțate să se retragă.

Întrebat despre acuzație, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a acuzat Estonia că a făcut declarații false.

El a declarat reporterilor: „Nu am auzit niciodată în declarația estoniană că ar avea date obiective de monitorizare (pentru a-și susține afirmația).

„De aceea, considerăm că astfel de cuvinte sunt goale, nefondate și o continuare a unui model complet nechibzuit de escaladare a tensiunilor și de provocare a unei atmosfere de confruntare”, a adăugat el.

Ce ar urma să conțină planul de operațiuni civile

Ministrul Sănătății din Bavaria, Judith Gerlach, a cerut încă din luna martie un „plan de operațiuni civile în Germania”.

împotriva dezastrelor nu a fost concentrată suficient de mult timp. „Acest lucru este valabil și pentru protecția civilă, care are scopul de a garanta aprovizionarea populației în caz de război direct cu Federația Rusă”, a avertizat ministrul.

„Așadar, avem nevoie de un „Plan de operațiuni civile în Germania cuprinzător”, a cerut Gerlach. „Este vorba despre nimic mai puțin decât pregătirea întregului sistem de sănătate pentru tot felul de crize – inclusiv atacuri militare de tot felul. La urma urmei, un sistem de sănătate intact este la fel de important pentru apărarea unei țări ca și Bundeswehr”.