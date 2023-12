Descoperire uluitoare după trimiterea unui mesaj extraterestru fals de pe Marte către Pământ. Ce spun cercetătorii

Întrebarea privind este una veche și a stârnit întotdeauna interesul oamenilor. În ultimul timp, însă, am obținut cel puțin un răspuns parțial la această întrebare. Un eveniment remarcabil a avut loc când o transmisie, care a fost concepută să imite corespondența unei civilizații extraterestre, a ajuns pe Pământ de pe Marte.

Mesaj cosmic captivant: Deschiderea porților către inteligența extraterestră

Evenimentul a fost organizat de SETI, o organizație non-profit cu misiunea de a căuta și de a explora originea vieții în univers. Scopul său principal a fost să exploreze procesul de decodificare și interpretare a semnalelor inteligente provenite din cosmos și să analizeze impactul pe care acestea l-ar avea asupra umanității.

Pe data de 24 mai, ExoMars Trace Gas Orbiter, o navă spațială lansată în 2016, a trimis un mesaj către Pământ. Această navă spațială orbitează în prezent în jurul planetei Marte și are ca scop studierea atmosferei acestui corp ceresc. După o călătorie spațială de 16 minute, mesajul a fost recepționat cu succes de către trei observatoare: Allen Telescope Array din nordul Californiei, Green Bank Telescope din Virginia de Vest și Medicina Radio Astronomical Station din apropiere de Bologna, Italia, scrie .

După ce datele brute care conțineau mesajul au fost primite, acestea au fost publicate pe internet prin intermediul Filecoin, o rețea de stocare descentralizată, cu scopul de a oferi tuturor oportunitatea de a le decoda și interpreta semnificația lor. În următoarele zile, colaborarea în efortul de descifrare a continuat, iar în paralel a fost creat un canal de discuții publice.

Proiectul „Un semn în spațiu”: Colaborare interdisciplinară pentru interpretarea mesajului extraterestru

„Nu pot spune nimic despre conținutul mesajului și vom începe să dăm indicii doar dacă vom vedea că oamenii se luptă cu adevărat. Va dura ceva timp, pentru că este nevoie ca oameni cu diferite expertize să colaboreze între ei, ceea ce a fost cu adevărat obiectivul proiectului: un mesaj extraterestru ar aparține întregii umanități, așa că ar trebui să avem cu toții capacitatea de a contribui la interpretarea lui”, a declarat Daniela de Paulis, membră SETI, artista care a creat mesajul, într-un interviu telefonic.

De Paulis, operator radio licențiat, a început proiectul „Un semn în spațiu” în 2021.

„Am lucrat cu astronomi, antropologi și alți oameni de știință, a fost un grup foarte interdisciplinar și am avut și artiști din diferite domenii. Ne întâlneam lunar și făceam un brainstorming de idei despre ce ne-ar putea trimite o posibilă civilizație extraterestră. După aceea, am restrâns grupul la cinci persoane, iar apoi, în cele din urmă, la trei, pentru că era foarte important ca nu mulți oameni să știe despre conținut”, a spus ea.

Izolarea mesajului și importanța cunoștințelor specializate

Pentru a asigura integritatea mesajului, care are o dimensiune redusă de câțiva kiloocteți, acesta a trebuit să fie izolat de celelalte date brute primite în timpul transmisiei. Aceste date brute puteau conține zgomot de fond, informații telemetrice sau chiar informații false. Conform lui de Paulis, acest pas inițial al procesului necesită cunoștințe tehnice extrem de specializate.

De asemenea, evenimentul a avut rolul de a servi ca o simulare completă a tuturor etapelor implicate în identificarea și procesarea corespunzătoare a unui semnal de proveniență extraterestră și inteligentă.

„Nu este atât de banal pe cât crede lumea. NASA și ESA fac tot timpul comunicații bidirecționale cu navele lor spațiale, dar au propriul echipament dedicat. Noi a trebuit să stabilim transmisia complet de la zero. Asta a fost de fapt destul de complex și a necesitat aproape doi ani de muncă”, a spus de Paulis.

Există mai multe verificări pe care le-au efectuat pentru a se asigura că transmisia nu provine de la o navă spațială umană și că poate fi recepționată în aceeași formă de către diferite telescoape. În acest sens, au implicat în testare trei telescoape diferite. Deși acest eveniment demonstrează că rolul SETI nu este de a descifra mesajul, ci doar de a semnala recepția acestuia.

„Din perspectiva unui radioastronom, nu mă interesează ce conține semnalul – ceea ce mă interesează este să recepționez un semnal care nu pare cunoscut”, a declarat Farrah.