O femeie primește despăgubiri de la Metrorex după ce, în 2018, s-a accidentat pe peronul unei stații, din vina companiei. Tânăra a avut nevoie la vremea respectivă de 45 de zile de tratament medical și recuperare.

Cum s-a accidentat femeia la metrou

Accidentul a avut loc pe peronul stației Universitate. Femeia s-a împiedicat de o plăcuță metalică ridicată și nesemnalizată. A căzut și s-a rănit la genunchiul și la brațul drept.

Ea a avut nevoie de 45 de zile de tratament injectabil și de recuperare. Expertiza medicală a arătat că după un an continua să acuze dureri la braț.

Ce despăgubiri de la Metrorex va primi femeia

În 2021, tânăra a decis să dea în judecată compania Metrorex, pe care a acuzat-o de neglijență și lipsă de întreținere a spațiilor publice.

După aproape patru ani de proces, instanța a dat verdictul final. Metrorex trebuie să-i achite victimei despăgubiri de 23.000 de euro, informează .

Avocaţii spun că în astfel de situaţii putem cere despăgubiri, însă trebuie să avem cât mai multe probe: fotografii, filmări, declarații ale martorilor şi expertize medico-legale.