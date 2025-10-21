Detalii inedite au ieșit la iveală, în cazul Spitalului „Sfânta Maria”, din Iași, unde opt copii Se pare că șefa ATI, dr. Oana Puiu, care a fost teoretic înlocuită, încă se află în funcție.

Cazul de la Iași a stârnit multe controverse în România. Inclusiv ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ieșit în spațiul public și a criticat dur modul în care se desfășoară activitatea în unitatea medicală.

De ce se află medicul încă în funcție de conducere

Deși în data de 13 octombrie, medicul Oana Puiu a fost înlocuit de medicul Valentin Olaru, ca a preluat teoretic funcția de șef interimar al secției ATI, acesta nu se află încă la conducere.

Probabil așa va și rămâne situația, cel puțin până în data de 23 octombrie, când doctorul își va încheia concediul de odihnă, căci acesta ar fi motivul pentru care nu a preluat ștafeta, informează Pe lângă șefa ATI, au mai fost înlocuiți și asistenta-şefă a secţiei, dar şi epidemiologul spitalului.

Ce informații au apărut în spațiul public despre șefa ATI

Informații, cel puțin interesant, au circulat în spațiul public. În contextul în care o anchetă este în plină desfășurare, dr. Oana Puiu ar face presiuni asupra angajaților, pentru ca aceștia să facă mai multe modificări în caietul de observații. Totul, cu scopul de a o ajuta în ancheta penală. Aceeași sursă susține că oameni din interiorul unității sanitare au afirmat faptul că femeia ar fi cerut modificări sau chiar ștergeri de informații din caiet.

Ce a spus Rogobete despre situația de la Spitalul din Iași

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.