B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Detalii inedite de la Spitalul din Iași, unde au murit 8 copii. Șefa ATI, încă în funcție, deși nu ar trebui! Care este motivul

Detalii inedite de la Spitalul din Iași, unde au murit 8 copii. Șefa ATI, încă în funcție, deși nu ar trebui! Care este motivul

Elena Boruz
21 oct. 2025, 09:16
Detalii inedite de la Spitalul din Iași, unde au murit 8 copii. Șefa ATI, încă în funcție, deși nu ar trebui! Care este motivul
Sursa foto: Facebook -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Cuprins
  1. De ce se află medicul încă în funcție de conducere
  2. Ce informații au apărut în spațiul public despre șefa ATI
  3. Ce a spus Rogobete despre situația de la Spitalul din Iași

Detalii inedite au ieșit la iveală, în cazul Spitalului „Sfânta Maria”, din Iași, unde opt copii și-au pierdut viața. Se pare că șefa ATI, dr. Oana Puiu, care a fost teoretic înlocuită, încă se află în funcție.

Cazul de la Iași a stârnit multe controverse în România. Inclusiv ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ieșit în spațiul public și a criticat dur modul în care se desfășoară activitatea în unitatea medicală.

De ce se află medicul încă în funcție de conducere

Deși în data de 13 octombrie, medicul Oana Puiu a fost înlocuit de medicul Valentin Olaru, ca a preluat teoretic funcția de șef interimar al secției ATI, acesta nu se află încă la conducere.

Probabil așa va și rămâne situația, cel puțin până în data de 23 octombrie, când doctorul își va încheia concediul de odihnă, căci acesta ar fi motivul pentru care nu a preluat ștafeta, informează observator news. Pe lângă șefa ATI, au mai fost înlocuiți și asistenta-şefă a secţiei, dar şi epidemiologul spitalului.

Ce informații au apărut în spațiul public despre șefa ATI

Informații, cel puțin interesant, au circulat în spațiul public. În contextul în care o anchetă este în plină desfășurare, dr. Oana Puiu ar face presiuni asupra angajaților, pentru ca aceștia să facă mai multe modificări în caietul de observații. Totul, cu scopul de a o ajuta în ancheta penală. Aceeași sursă susține că oameni din interiorul unității sanitare au afirmat faptul că femeia ar fi cerut modificări sau chiar ștergeri de informații din caiet.

Ce a spus Rogobete despre situația de la Spitalul din Iași

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.

Tags:
Citește și...
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Eveniment
Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Eveniment
Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Eveniment
Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Eveniment
Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
Eveniment
Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
Eveniment
De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
Dan Negru, mesaj dur despre haosul din România: „Cea mai bună cenzură e abundența!”
Eveniment
Dan Negru, mesaj dur despre haosul din România: „Cea mai bună cenzură e abundența!”
Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcții Erbașu: „Este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Investiția include și un heliport” (FOTO)
Eveniment
Cum arată lucrările la Spitalul Regional de Urgență Craiova. Construcții Erbașu: „Este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Investiția include și un heliport” (FOTO)
Odată cu trecerea anilor, corpul are alte nevoi. Ce alimente te ajută să rămâi sănătos la orice vârstă
Eveniment
Odată cu trecerea anilor, corpul are alte nevoi. Ce alimente te ajută să rămâi sănătos la orice vârstă
Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
Eveniment
Bucureștenii se pot compara cu locuitorii New York-ului. Capitala României, printre cele mai scumpe orașe din lume
Ultima oră
11:41 - Cum a ajuns un român de 8 ani să se antreneze cu cei mai buni copii ai lui Arsenal? Tatăl lui a povestit tot: „Era înnebunit după fotbal încă de când era mic”
11:33 - Magistrații continuă să își plângă de milă. Fost judecător CCR: Am o pensie de doar 10.000 de euro
11:32 - Cum să alegi costumașul de botez pentru băiețelul tău, fără efort?
11:27 - Sfaturi utile de la Dr. Radu Dumitru înainte să îți pui implanturi dentare
11:22 - Cum să alegi sistemul de irigații potrivit pentru curte fără să risipești apă și bani
11:17 - Cum să porți perlele fără să pari prea clasică
11:11 - KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
11:11 - Gina Pistol a dezvăluit de care dintre cei trei chefi de la MasterChef se simte mai apropiată. Iată despre cine este vorba
11:10 - De ce ne temem de moarte? Pimen Vlad a oferit răspunsul: „Nu e sfârșitul, ci începutul adevăratei vieți”
11:05 - Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)