Alexandru Rogobete, a vorbit despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași, unde au murit șapte copii, din cauza unor infecții nosocomiale.

Ministrul a adus în discuție problema conducerii unității medicale și a vorbit, de asemenea, despre posibilitatea unei răzbunări politice.

Alexandru Rogobete: „Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management”

Rogobete a explicat că din punct de vedere organizatoric și administrativ, niciunde în țară nu a văzut „un haos mai mare”. Faptul că, deși el a cerut public demiterea persoanelor din conducere a unității spitalicești, responsabile pentru dezastrul care s-a întâmplat, conducere Consiliului Județean Iași nu a luat acest lucru în seamă, l-a supărat destul de mult.

Important de menționat este faptul că miercuri, 8 octombrie, CJ Iași a numit în funcția de director interimar al Spitalului „Sf. Maria” pe Veronica Leonte, medic la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări. Totuși, înainte să se întâmple acest lucru, atribuțiile îi reveneau fostului manager, Cătălina Ionescu, numită director medical al spitalului.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.

Să fie sau nu vorba de o răzbunare politică?!

Ministrul Sănătății a fost întrebat dacă crede că ar putea fi vorba de o răzbunare politică, în contextul tensiunilor dintre PSD și PNL, având în vedere că de numirea în astfel de funcții se ocupă care la Iași este Costel Alexe.

„Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație, responsabilitatea se asumă, nu se pasează. (…) Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (…) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”, a adăugat ministrul.