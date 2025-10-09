B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”

Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”

Elena Boruz
09 oct. 2025, 10:55
Rogobete, despre problema conducerii de la Spitalul din Iași: „Este noaptea minții”
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1.  Alexandru Rogobete: „Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management”
  2. Să fie sau nu vorba de o răzbunare politică?!

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași, unde au murit șapte copii, din cauza unor infecții nosocomiale.

Ministrul a adus în discuție problema conducerii unității medicale și a vorbit, de asemenea, despre posibilitatea unei răzbunări politice.

 Alexandru Rogobete: „Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management”

Rogobete a explicat că din punct de vedere organizatoric și administrativ, niciunde în țară nu a văzut „un haos mai mare”. Faptul că, deși el a cerut public demiterea persoanelor din conducere a unității spitalicești, responsabile pentru dezastrul care s-a întâmplat, conducere Consiliului Județean Iași nu a luat acest lucru în seamă, l-a supărat destul de mult.

Important de menționat este faptul că miercuri, 8 octombrie, CJ Iași a numit în funcția de director interimar al Spitalului „Sf. Maria” pe Veronica Leonte, medic la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări. Totuși, înainte să se întâmple acest lucru, atribuțiile îi reveneau fostului manager, Cătălina Ionescu, numită director medical al spitalului.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.

Să fie sau nu vorba de o răzbunare politică?!

Ministrul Sănătății a fost întrebat dacă crede că ar putea fi vorba de o răzbunare politică, în contextul tensiunilor dintre PSD și PNL, având în vedere că de numirea în astfel de funcții se ocupă șeful Consiliului Județean, care la Iași este Costel Alexe.

„Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație, responsabilitatea se asumă, nu se pasează. (…) Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (…) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”, a adăugat ministrul.

Tags:
Citește și...
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Politică
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Politică
Oana Țoiu, după întâlnirea cu Marco Rubio. Temele principale abordate cu șeful diplomației americane
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Politică
Fraude online pe WhatsApp iau amploare. Cum funcționează escrocheria „numărul nou”
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Politică
Bolojan: „Deciziile de astăzi ale CCR ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante. Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public”
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Politică
Risc de blackout în România, în această iarnă. Ce anunț a făcut ministrul Energiei și ce măsuri ia Guvernul: „Oamenii trebuie să stea liniştiţi” (VIDEO)
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Politică
Medicamente obișnuite pot declanșa rezultate fals pozitive la testele antidrog. Ce include lista publicată de Ministerul Sănătății
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Politică
Marcel Ciolacu și-a stabilit viitorul politic. Fostul șef al PSD și-a anunțat candidatura la Consiliul Județean Buzău
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Politică
Comisia Europeană acuză România că ignoră regulile UE. Ce substanțe trebuiau interzise în țara noastră
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Politică
Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Politică
Lovitură dură pentru bugetari și pensionari. Pensiile și salariile ar urma să fie înghețate. Cine a cerut această măsură (SURSE)
Ultima oră
11:00 - Fraudă cu permise auto în Franța! O instructoare și un român au pus la cale o schemă uluitoare
10:40 - Obiceiuri care pot părea inofensive, însă în realitate îți afectează creierul. Iată despre ce este vorba
10:20 - Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
10:09 - „Oamenii tremură, asistentele pun sticle cu apă caldă, aduc pături peste pături”. Mărturia revoltătoare a unei paciente din spitalul din Craiova. Ce i-a transmis primarului Lia Olguța Vasilescu
10:02 - Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”
10:00 - Campania de promovare a cărții electronice de identitate. MAI bagă 2 milioane de euro în reclame pentru noul buletin
09:32 - Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
09:19 - Taxa pentru mașinile din alte județe în București. Măsura propusă de Dan Cristian Popescu vizează reducerea traficului și a poluării
09:10 - Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
09:01 - Marian Godină, atac la adresa celor care au criticat avertizările despre ciclonul Barbara: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi”