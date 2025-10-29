B1 Inregistrari!
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson

Elena Boruz
29 oct. 2025, 18:35
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
Sursa foto: Facebook / @Szabo Stefania
Detalii tulburătoare ies la iveală, pe zi ce trece, în cazul doctoriței care a fost găsită moartă, în camera de gardă, de la cel mai mare spital din Buzău. Ștefania Szabo s-a stins din viață marți. Avea numai 37 de ani și muncea foarte mult în unitatea medicală, după cum au declarat colegii acesteia.

Ce detalii șocante au ieșit la iveală

Potrivit unor informații furnizate de Observator News, doctorița și-ar fi injectat un anestezic, în seara de dinaintea decesului. Ar fi vorba despre anestezicul care l-a ucis pe cunoscutul artist Michael Jackson. Acesta se numește propofol și, administrat greșit, poate fi mortal.

„Există posibilitatea de a se ajunge la moarte, pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința”, a declarat Marius Chipurici, toxicolog, potrivit sursei citate.

De asemenea, aceeași sursă menționează faptul că femeia și-ar fi administrat anumite sedative puternice.

Moartea subită a medicului a șocat întreaga comunitate din Buzău, mai cu seamă pe colegii acesteia. Zvonurile legate de cauza morții sunt multe și diverse, însă cel mai vehiculat este cel conform căruia femeia a murit din cauza epuizării.

„Venea cu branula la serviciu”. Nu își luase concediu medical de patru ani

De asemenea, persoanele care o cunoșteau au afirmat că doctorița nu și-a mai luat un concediu medical de aproximativ trei-patru ani. Asta, combinat cu gărzile deloc puține la număr pe care Ștefania Szabo le făcea pe lună, îi fac pe colegii ei să creadă că epuizarea a împins-o în ghearele morții.

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu”, a declarat Dragoș Porumb, preşedinte Colegiul Medicilor Buzău, conform sursei de mai sus.

„Am fost de multe ori în situaţia de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu. Epuizată”, spune Graţiela Constantin, lider sindical Spitalul Judeţean Buzău.

„Nu e simplu să faci 8 gărzi într-o lună. Nu-i simplu să munceşti de 8 ori într-o lună câte 32 de ore”, a declarat asistenta Graţiela Constantin.

