Deținutul care a evadat joi seară de la Penitenciarul fost capturat în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Murfatlar, județul Constanța, și reîncarcerat. Informația a fost confirmată de reprezentanții penitenciarului, care au precizat că vor sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia în legătură cu fapta comisă.

Capturat după câteva ore de la evadare

Potrivit comunicatului transmis de Penitenciarul Poarta Albă, deținutul a fost prins în jurul orei 01:20, de către un echipaj format din polițiști de penitenciare, pe raza orașului Murfatlar. Acesta a fost reținut fără incidente și transportat înapoi în unitatea de detenție, scrie Agerpres.

Bărbatul are 24 de ani și era condamnat definitiv la 4 ani și 7 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. El era custodiat la Secția Exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța-Poarta Albă și era clasificat în regim semideschis.

A evadat escaladând gardul penitenciarului

Evadarea a avut loc joi, în jurul orei 18:20, când deținutul a profitat de faptul că trebuia să se prezinte la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. Acesta a escaladat gardul perimetral al penitenciarului și a fugit către câmp.

Imediat după incident, a fost declanșat un amplu plan de căutare la nivelul județului Constanța.

Filtre rutiere și controale în gări și autogări

Forțe importante de ordine au fost mobilizate pentru prinderea fugarului. Polițiștii au instituit filtre rutiere pe principalele artere de circulație, dar și la intrările și ieșirile din localități.

Echipaje de ordine publică și poliție rutieră au verificat în detaliu vehiculele aflate în trafic, în special mijloacele de transport persoane și marfă. Totodată, au fost desfășurate verificări la adrese de interes, în gări, autogări și zone aglomerate.

Regim de maximă siguranță și dosar penal pentru evadare

Reprezentanții penitenciarului au anunțat că, în cazul deținutului, va fi declanșată procedura disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină. De asemenea, se va dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei într-un regim de maximă siguranță, cu risc pentru siguranța penitenciarului.

În paralel, Penitenciarul Poarta Albă va sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Conform legii, evadarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, pedeapsă care se poate adăuga la cea deja existentă.