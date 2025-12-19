B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins la Murfatlar

Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins la Murfatlar

Selen Osmanoglu
19 dec. 2025, 09:20
Deținutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins la Murfatlar
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Capturat după câteva ore de la evadare
  2. A evadat escaladând gardul penitenciarului
  3. Filtre rutiere și controale în gări și autogări
  4. Regim de maximă siguranță și dosar penal pentru evadare

Deținutul care a evadat joi seară de la Penitenciarul Poarta Albă a fost capturat în noaptea de joi spre vineri, în localitatea Murfatlar, județul Constanța, și reîncarcerat. Informația a fost confirmată de reprezentanții penitenciarului, care au precizat că vor sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia în legătură cu fapta comisă.

Capturat după câteva ore de la evadare

Potrivit comunicatului transmis de Penitenciarul Poarta Albă, deținutul a fost prins în jurul orei 01:20, de către un echipaj format din polițiști de penitenciare, pe raza orașului Murfatlar. Acesta a fost reținut fără incidente și transportat înapoi în unitatea de detenție, scrie Agerpres.

Bărbatul are 24 de ani și era condamnat definitiv la 4 ani și 7 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. El era custodiat la Secția Exterioară Valu lui Traian a Penitenciarului Constanța-Poarta Albă și era clasificat în regim semideschis.

A evadat escaladând gardul penitenciarului

Evadarea a avut loc joi, în jurul orei 18:20, când deținutul a profitat de faptul că trebuia să se prezinte la cabinetul medical pentru administrarea unui tratament. Acesta a escaladat gardul perimetral al penitenciarului și a fugit către câmp.

Imediat după incident, a fost declanșat un amplu plan de căutare la nivelul județului Constanța.

Filtre rutiere și controale în gări și autogări

Forțe importante de ordine au fost mobilizate pentru prinderea fugarului. Polițiștii au instituit filtre rutiere pe principalele artere de circulație, dar și la intrările și ieșirile din localități.

Echipaje de ordine publică și poliție rutieră au verificat în detaliu vehiculele aflate în trafic, în special mijloacele de transport persoane și marfă. Totodată, au fost desfășurate verificări la adrese de interes, în gări, autogări și zone aglomerate.

Regim de maximă siguranță și dosar penal pentru evadare

Reprezentanții penitenciarului au anunțat că, în cazul deținutului, va fi declanșată procedura disciplinară prin sesizarea comisiei de disciplină. De asemenea, se va dispune schimbarea regimului de executare a pedepsei într-un regim de maximă siguranță, cu risc pentru siguranța penitenciarului.

În paralel, Penitenciarul Poarta Albă va sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Conform legii, evadarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, pedeapsă care se poate adăuga la cea deja existentă.

Tags:
Citește și...
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Eveniment
Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Eveniment
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Eveniment
Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
Eveniment
Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
„Grinch-ul” decorurilor festive, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun (FOTO)
Eveniment
„Grinch-ul” decorurilor festive, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun (FOTO)
A fost inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova, o investiţie de 100 milioane euro. Cristian Erbașu: Pentru noi e o mândrie această lucrare (VIDEO, FOTO)
Eveniment
A fost inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova, o investiţie de 100 milioane euro. Cristian Erbașu: Pentru noi e o mândrie această lucrare (VIDEO, FOTO)
Mircea Coșea a murit. Profesorul universitar avea 83 de ani (VIDEO)
Eveniment
Mircea Coșea a murit. Profesorul universitar avea 83 de ani (VIDEO)
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
Eveniment
Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
Eveniment
Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
Ultima oră
11:51 - Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
11:45 - TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
11:42 - Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
11:23 - Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
11:13 - Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
10:56 - Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
10:42 - Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
10:33 - Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
10:30 - Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
10:08 - Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă