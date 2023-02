Dezbatere despre volumul „Fake news şi dezinformare online” de Bogdan Oprea

Editura Polirom și Librăria Humanitas de la Cișmigiu organizează 𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟐𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞, de la ora 𝟏𝟖.𝟑𝟎 dezbaterea dedicată volumului „𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐬̧𝐢 𝐝𝐞𝐳𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐚𝐬̧𝐭𝐞 𝐬̧𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆. 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑜𝑡̦𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡” (ediția a II-a), de 𝐁𝐨𝐠𝐝𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐫𝐞𝐚, publicat la Editura Polirom, în colecția 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑢𝑚. 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎.

Vor vorbi, alături de autor 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐚𝐧, 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐚𝐜𝐨𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐎𝐯𝐢𝐝𝐢𝐮 𝐒̦𝐢𝐦𝐨𝐧𝐜𝐚, 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐨𝐩𝐚 și 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢.

„Cartea este o sinteză a dezbaterilor pe tema dezinformării și manipulării, dublată de analize de caz și de o sumă de tehnici de identificare a fake news. Ea se impune prin efortul de a face ordine într-o junglă a textelor referitoare la fake news, la dezinformare și la formele de influențare a publicurilor (persuasiune, propagandă, manipulare etc.), scoțând în evidență liniile de forță ale discuțiilor și controverselor. În plus, cartea prezintă mai multe modele de interpretare a fenomenelor din zona cercetată (modelul «Lund», modelul «Pennsylvania» etc.): analiza acestora este detaliată, cu accent pe aplicarea lor în cercetarea formelor diverse ale dezinformării. Studiile de caz dezvăluie complexitatea acestor fenomene și oferă baza pentru prezentarea unor strategii de «apărare» și a unor tehnici de «detectare», cu aplicație îndeosebi în social media”, spune Mihai Coman.

„Ediția de față, revăzută și adăugită, a luat naștere ca urmare a deschiderii cu care a fost primită de public prima ediție. Ea aduce o actualizare a capitolelor teoretice, adăugând conceptualizări și abordări de ultimă oră pentru principalele noțiuni din sfera dezinformării, manipulării și propagandei, dar și cu privire la evoluția acestui fenomen, a obiceiurilor de consum mass-media și media sociale și alte date relevante pentru buna înțelegere a tematicii. Poate cea mai importantă contribuție a noii ediții este actualizarea resurselor online de verificare a informațiilor, texte, fotografii, videoclipuri, website-uri, și de media literacy. Lucrarea cuprinde, astfel, 78 de instrumente, plugin-uri, extensii, add-on-uri, platforme etc. care le pot servi deopotrivă utilizatorilor obișnuiți de internet și fact-checker-ilor profesioniști în activitățile lor de identificare a dezinformărilor din spațiul public.”, precizează Bogdan Oprea)

𝐁𝐎𝐆𝐃𝐀𝐍 𝐎𝐏𝐑𝐄𝐀 este specialist în comunicare în administrație publică și a lucrat la nivel înalt atât în România (fiind, printre altele, purtător de cuvânt al președintelui României și șef al Departamentului de Comunicare Publică al Administrației Prezidențiale, purtător de cuvânt al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății), cât și în Uniunea Europeană (fiind, printre altele, consilier de rang înalt al UE pentru comunicare și vizibilitate în cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova).

A susținut una dintre primele lucrări de doctorat în științele comunicării pe tema fake news și a dezinformării online, cu o cercetare asupra alegerilor prezidențiale din România, pentru care i a fost acordat titlul de doctor cu distincția „Excelent/Summa cum laude”. Din 2007 este cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, unde, în urmă cu trei ani, a lansat primul curs din mediul universitar românesc dedicat combaterii fenomenului dezinformării, manipulării și fake news ului online („Fake news și dezinformare online: recunoaște și verifică”) și unde mai predă și alte cursuri de jurnalism și comunicare („Inovație media și tehnologie”, „Producție de presă scrisă”, „Presă și actualitate” etc.). Timp de 12 ani, a profesat ca jurnalist și a ocupat poziții redacționale, de la cele de redactor și reporter până la cea de redactor șef adjunct la mai multe media românești centrale (printre care Evenimentul zilei, Adevărul de seară, NewsIn, Prima TV). Totodată, a lansat și a condus editorial și administrativ mai multe cotidiene de rețea și reviste lunare de nișă. De a lungul timpului, a fost bursier în cadrul mai multor programe ale Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și ale Comisiei Europene. Este implicat activ în multiple proiecte de voluntariat în țară, dar și în misiuni umanitare internaționale.