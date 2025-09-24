Un elev de 17 ani este suspect în cazul mesajelor de ameninţare trimise la şcoli şi spitale din România. Miercuri, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a transmis public că a deschis un dosar penal în urma mesajelor de amenințare trimise pe adresele oficiale de e-mail ale mai multor școli și spitale din țară.

Ce a anunțat DIICOT despre amenințările primite de școli și spitale

Autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate, având în vedere că asemenea acțiuni pot genera panică și pot afecta siguranța elevilor, profesorilor, pacienților și cadrelor medicale.

„Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art. 32 alin.1 lit. a din Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”, se precizează într-un comunicat al DIICOT citat de .

Cine investighează cazul și cum decurg cercetările

Ancheta este coordonată de procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, parte a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Aceștia derulează activități de urmărire penală pentru a stabili identitatea și intențiile autorului mesajelor, potrivit .

În acest context, un elev de 17 ani a fost audiat miercuri, fiind principalul suspect că ar fi trimis e-mailurile de amenințare.

Adolescentul, elev la Liceul „Hristo Botev” din Capitală, a fost ridicat miercuri dimineață de polițiști.

Tânărul era în fața blocului unde locuiește și se pregătea să plece spre școală, în momentul în care polițiștii l-au găsit, după cum a declarat el. Însă, în momentul în care i-a văzut că pe polițiști, ar fi încercat să-și distrugă telefonul mobil. Potrivit , elevul se află sub tratament psihiatric, a încercat să se automutileze în urmă cu ceva timp.

Când au apărut primele amenințări

Primele sesizări au venit duminică, atunci când mai multe școli și unități medicale din România au raportat că au primit mesaje suspecte cu caracter de amenințare.

„După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, a transmis, luni, IGPR.

Când au mai fost trimise și alte mesaje de amenințare

Situația s-a repetat miercuri dimineață, atunci când un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost expediat către mai multe școli din București și din țară.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a declarat:

„Mesajul a fost trimis de pe aceeaşi adresă de mail de pe care au fost trimise şi mesajele anterioare. Atât ieri, cât şi astăzi, Poliţia Română a fost sesizată de către mai multe unităţi şcolare, din Capitală şi mai multe judeţe, cu privire la faptul că unele instituţii de învăţământ au primit mesaje de ameninţare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost ataşate şi ceva fotografii”.

Cât de reale sunt aceste amenințări

Verificările realizate de Poliția Română, în parteneriat cu Serviciul Român de Informații (SRI), au scos la iveală faptul că mesajele nu par să reprezinte un pericol real. Totuși, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză și continuă investigațiile pentru a lămuri complet situația și pentru a stabili răspunderea penală.

„Mesajul de ameninţare a fost primit de pe aceeaşi adresă de mail. Aşadar, persoana care l-a trimis este aceeaşi. Avem câteva piste în lucru la acest moment”, a mai adăugat Georgian Drăgan.

Ce impact au astfel de situații asupra comunității

Deși autoritățile susțin că nu există indicii că amenințările ar fi reale, simpla trimitere a unor astfel de mesaje poate provoca panică și stres în rândul elevilor, părinților, profesorilor și cadrelor medicale. În plus, instituțiile implicate sunt nevoite să mobilizeze resurse suplimentare pentru verificări, ceea ce afectează desfășurarea normală a activităților școlare și medicale.

Astfel de acțiuni, chiar și atunci când se dovedesc a fi false, pot avea consecințe legale extrem de grave pentru cei implicați, întrucât legea tratează foarte serios orice tentativă de amenințare cu caracter terorist.

Ce urmează în ancheta DIICOT

Dosarul penal rămâne deschis, iar autoritățile vor continua cercetările pentru a clarifica toate aspectele cazului. Audierea elevului suspect reprezintă un pas important, dar investigațiile vor merge mai departe până la stabilirea exactă a circumstanțelor și a posibilelor complicități.