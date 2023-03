Directorul general al CNAIR, reacție la investigația Recorder despre șpăgile din vămi: Toleranța mea față de corupție e zero. Încurajez angajații să reclame cazurile de corupție (VIDEO)

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri, pentru B1 TV, că are toleranță zero față de corupție, a sesizat mereu organele de cercetare penală când a fost informat că există suspiciuni privind comiterea unor astfel de fapte și că i-a încurajat pe angajați să raporteze actele de corupție de care aveau cunoștință.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etveș pe B1 TV.

Investigație Recorder despre șpăgile din vămi

Reacția lui Cristian Pistol vine după care arată „imaginea unui lanț al șpăgii care pornește de la firmele de transport, trece prin instituțiile statului și se termină în vârful clasei politice”. Investigația jurnaliștilor a arătat cum șoferii camioanelor de transport marfă dau șpăgi de sute de euro pentru a evita taxele mai mari impuse de CNAIR pentru gabarit sau pentru a evita cozile imense.

„În urmă cu trei luni, România a ratat din nou aderarea la spațiul Schengen, în suspinele unei întregi clase politice, care s-a declarat revoltată și dezamăgită.

Dar își doresc cu adevărat politicienii eliminarea controalelor de la frontieră? Întrebarea e mai degrabă retorică având în vedere că în vămile României continuă să funcționeze un sistem piramidal al șpăgii, construit în zeci de ani și protejat de la vârful marilor partide.

Întâmplător sau nu, în județele cu puncte de frontieră importante, biografiile liderilor politici sunt legate de domeniul transporturilor și de activitatea din vămi. Foști taxatori de pod și foști șoferi de camion ajunși până în Parlamentul României, dar rămași aproape de activitățile care i-au propulsat în carieră: unii sunt anchetați penal pentru implicarea în sistemul de șpagă din vămi, alții afișează un nivel de trai care depășește cu mult nivelul veniturilor din declarația de avere”,

Investigația Recorder poate fi vizionată .

Directorul general al CNAIR, reacție la investigația Recorder despre șpăgile din vămi

„E poziția cu care am venit de când am intrat în acest mandat de director general și e o poziție față de care nu mă dezic: toleranța mea față de corupție e zero! Nu accept așa ceva și-mi doresc ca această companei să-și schimbe și ea practicile, care am văzut că au fost argumentate și de reporteajul Recorder. Au fost și cazuri în care unii dintre colegii noștri au fost supuși analizelor și verificărilor organelor de cercetare penală. Ce-mi doresc eu ca aceste cazuri să nu mai existe”, a declarat Cristian Pistol.

Întrebat dacă mai există cazuri de corupție la nivelul CNAIR, acesta a răspuns: „E o companie de 7.200 – 7.300 de persoane, e o companie foarte mare. Eu nu spun acum că nu sunt cazuri de corupție sau că sunt. Acelea pe care le-am identificat și am considerat că există anumite elemente care ne conduc la cazuri de corupție, am sesizat organele de cercetare penală de fiecare dată când acestea au fost duse la cunoștința mea”.

Chestionat dacă cei din conducerea CNAIR știau de situația de la Giurgiu, el a răspuns: „În ce privește Giurgiu și Nădlac, au fost verificări de-a lungul timpului de fiecare dată, iar abaterile acelea care au fost reluate de reportajul Recorder, cu aceea betonieră, au fost supuse verificărilor dispuse de către DRDP București. Din ce am înțeles, urmare a analizei lor au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciului și sanționare a angajaților. Structura CNAIR e una centrală, are un aparat central și aparate teritoriale, așa-numitele direcții regionale de drrmuri și poduri. Fiecare dintre ele au propriile comisii de cercetare disciplionară care cercetează fiecare abatere și dispun măsuri în urma unui raport care se aprobă de directorul regional. În ce privește activiatea centrală, această comisie e desemnată de mine, din care fac parte colegi de-ai mei și ea verifică activitatea pe central și activitatea directorilor direcțiilor regionale”.

„Sesizările au venit pe timpul mandatul unui alt director general. (…) Evident când avem indicii și sunt îmi sunt aduse la cunoștință direct mie, dispun să fie verificate de această comisiei disciplinară de la sediul CNAIR centralm dacă vedem că abaterile sunt grave și ar putea să depășească un caz izolat”, a continuat directorul CNAIR.

Cristian Pistol a mai spus că la Giurgiu verificarea „fusese deja efectuată de comisia de cercetare disciplinare constituită la nivelul direcției regionale București, fusese deja desemnată comisia și rapotul întocmit și aprobat. Măsura consta în recuperare prejudiciului și sancționarea celor vinovați”.

Acesta a mai afirmat că nu există o structură de supracontrol: „Toate organele statului cu atribuții în domeniu pot verifica activitatea colegilor mei care au cercetat acele fapte. Nu e nici în Codul Muncii o modalitate de a supracontrola o comisie de cercetare disciplinară”.

„Îi încurajez și mereu am încurajat ca orice faptă de corupție să fie sesizată în primul rând organelor de cercetare penală și, în subsidiar, ar fi bine să ne înștiințeze și pe noi, respectiv pe mine, despre aceste fapte. Că o faptă poate avea două valențe: una penală și una administrativă. Măsura administrativă poate fi luată de companie, în ce privește valența penală, chiar dacă aceste sesizări nu se trimise către organele de cercetare penală, eu le voi trimite”, a mai declarat directorul general CNAIR, pentru B1 TV.