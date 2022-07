Directorul general ANPC, provocat de Ștefan Etveș la „Drumurile Noastre” să meargă în Gara de Nord. Paul Anghel: Accept, dar nu sunt deloc fericit la cum arată. În toate gările sunt probleme mari și foarte mari (VIDEO)

Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre” de pe B1 TV, l-a provocat în ediția de vineri pe directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, să meargă alături de el săptămâna viitoare în Gara de Nord pentru a vedea dacă îi place cum arată. Oficialul a acceptat, dar s-a arătat din start nemulțumit de situația de acolo și din alte gări românești.

„Domnule director, vreau să vă lansez o provocare. Săptămâna viitoare, în limita timpului dumneavoastră, noi am vrea să vă invităm să mergem împreună la Gara de Nord și să ne plimbăm, și să ne spuneți dacă vă place cum arată Gara de Nord. Sunteți de acord?”, i-a spus Ștefan Etveș.

Paul Anghel a răspuns: „Sunt de acord, dar aș vrea să vă spun de la început că accept provocarea, dar că nu sunt deloc fericit la cum arată Gara de Nord astăzi și nu numai Gara de Nord, nu sunt fericit nici cum arată gara din Constanța (…). În toate gările sunt probleme mari și foarte mari, probleme care parte din ele se pot remedia, parte din ele trebuie investite niște sume pe care în acest moment nici compania și înțeleg că nici ministerul nu le poate aloca”.

„Noi am atras atenția în urmă cu câțiva ani asupra mizeriei și asupra condițiilor insalubre din sălile de așteptare și din gările din România. Am atras atenția asupra condițiilor de călătorie, fie că vorbim rutele personal, accelerat, rapid și toate celelalte. Am sancționat de fiecare dată, fie că vorbim de operatorii economici de la stat sau operatorii economici privați, fără niciun fel de diferență. Am avut în comandamentele de control controale pe litoralul Mării Negre atât la hotelurile care au participare a statului în acționariat, cât și private, nu s-a făcut niciodată niciun fel de diferență”, a mai declarat directorul general al ANPC în aceeași emisiune.