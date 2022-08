Directorul general TAROM, despre restructurarea companiei: „Când vezi că mai mulți directori care au același nume de familie și sunt rude, e ciudat și trebuie investigat”

Toți directorii interni din cadrul TAROM au fost schimbați de către Mihăiță Ursu, directorul general al companiei, începând cu luna ianuarie. Acesta a precizat într-un interviu pentru Digi24 că la preluarea mandatului a găsit “foarte multe familii în TAROM”.

Ce spune directorul TAROM despre planul de restructurare

„Nu am vreo problemă cu asta neapărat, atât timp cât nu există interese în aceste familii care să contravină cu bunul mers al TAROM! Dar, totuși, când vezi că există mai mulți directori în TAROM care au același nume de familie și sunt rude, aici e ceva ciudat și trebuie investigat. Plus că am descoperit multe situații în care membrii familiei puteau fi într-un potențial conflict de interese”, a precizat Mihăiță Ursu.

El a subliniat că a reușit să reducă personalul TAROM, de la 18.000 de angajați în anul 2000, la 1.200 în prezent, un număr similar cu alte companii europene.

„Planul de restructurare al TAROM și dimensionarea organigramei, toate acestea au fost făcute de către consultantul extern selectat pentru implementarea procesului de restructurare. În total au fost identificate aproximativ 500 de posturi restructurabile, dintre care peste 300 de posturi erau deja ocupate”, a explicat oficialul.

TAROM, în continuare pe minus

Compania continuă să fie pe pierderi, oficialul afirmând că, dacă nu apar probleme, ea ar putea să treacă pe profit după 2024.

Până atunci, trebuie finalizat procesul de restructurare a companiei și cel de uniformizare a flotei, spune directorul.

El a mai subliniat că TAROM dorește să renunțe la avioanele vechi și să aducă în flotă 4 aeronave Boeing MAX8, de ultimă generație.