Erori grave în spitale: Cum au ajuns dispozitivele medicale cu tehnologie nouă să pună viața pacienților în pericol

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 17:09
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Ce erori pot apărea în dispozitivele medicale care utilizează AI
  2. Ce erori au fost descoperite la alte dispozitive medicale cu AI
  3. De ce apar genul acesta de erori

Dispozitivele medicale dotate cu tehnologii care implică inteligența artificială provoacă tot mai multe incidente grave în spitale, avertizează specialiștii. Deși promite să revoluționeze medicina, lansarea unor programe necertificate a dus la o creștere a numărului de pacienți răniți. 

Ce erori pot apărea în dispozitivele medicale care utilizează AI

Unul dintre cele mai grave cazuri vizează sistemul de navigație TruDi, utilizat în chirurgia sinusurilor. După adăugarea unui algoritm de învățare automată, numărul raportărilor de defecțiuni a crescut semnificativ. Chirurgii au raportat situații în care sistemul i-a informat greșit cu privire la poziția instrumentelor în interiorul capului pacienților.

Aceste erori au avut consecințe dramatice. Într-un caz, un medic a perforat baza craniului unui pacient, iar în alte două situații, artere majore au fost secționate accidental. Pacienții afectați susțin în instanță că produsul era mult mai sigur înainte de integrarea inteligenței artificiale, scrie libertatea.

Ce erori au fost descoperite la alte dispozitive medicale cu AI

Problemele nu se limitează la instrumentele chirurgicale. Analizele arată că zeci de alte dispozitive îmbunătățite cu AI au dat greș în momente critice. De exemplu, monitoare cardiace de ultimă generație au eșuat în a recunoaște ritmuri anormale sau pauze ale inimii.

De asemenea, au fost raportate erori la sistemele de ultrasunete prenatale. Un software de tip AI, conceput pentru a ajuta la analiza imaginilor fetale, a identificat greșit părți ale corpului fătului în timpul ecografiilor. Cercetările recente indică faptul că dispozitivele medicale cu AI au o rată de retragere de pe piață de două ori mai mare decât cea a dispozitivelor standard. Multe dintre aceste retrageri au avut loc la mai puțin de un an de la aprobare.

De ce apar genul acesta de erori

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) este depășită de numărul cazurilor în care tehnologia a dat greși. Oamenii de știință avertizează că agenția a pierdut personal cheie și nu poate ține pasul cu volumul uriaș de cereri de autorizare. O problemă majoră este legislația actuală: majoritatea dispozitivelor cu AI ajung pe piață fără a fi testate direct pe pacienți.

Producătorii profită de o portiță legală care le permite să poziționeze noile produse ca simple „actualizări” ale unor dispozitive vechi, care nu aveau inteligență artificială. Astfel, pacienții devin, practic, primii subiecți pe care se testează eficacitatea reală a acestor algoritmi în condiții de stres chirurgical.

