B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online

Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online

George Lupu
03 sept. 2025, 09:38
Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online
Sursa foto: Freepik

Noi campanii frauduloase au fost semnalate în mediul online, prin care atacatorii profită de încrederea oamenilor în branduri cunoscute, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cuprins

  • Cum se desfășoară noile fraude, potrivit DNSC
  • Care sunt recomandările specialiștilor

Cum se desfășoară noile fraude, potrivit DNSC

În ultimele zile, au apărut mai multe campanii frauduloase care vizează utilizatorii online, anunță DNSC.

Specialiștii dau ca exemple „ghiozdanul Decathlon” și „aparatul de cafea Flanco”. Ambele funcționează pe același principiu: utilizatorilor li se promite un cadou atractiv, în schimbul completării unui formular publicat într-un comentariu. La prima vedere, pare o promoție legitimă, dar în realitate datele personale oferite ajung direct la atacatori.

În ceea ce privește site-ul clonă „epantofi.online”, specialiștii susțin că este vorba de o clonă a unui magazin online real, practic un site care copiază designul și identitatea vizuală a brandului original, dar care este controlat de atacatori.

Scopul acestora este să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Care sunt recomandările specialiștilor

Iată recomandările specialiștilor DNSC:

  • Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii;
  • Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online. Adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online);
  • Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă;
  • Folosește un antivirus actualizat și activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil;
  • Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
Eveniment
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
Eveniment
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
Eveniment
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Eveniment
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Eveniment
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Eveniment
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Eveniment
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Eveniment
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră
Eveniment
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru
Eveniment
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru
Ultima oră
12:03 - 11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
11:47 - Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
11:33 - Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii
11:27 - CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
11:24 - Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”
11:23 - Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
11:07 - Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
10:56 - Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
10:55 - Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
10:27 - Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”