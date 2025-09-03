Noi campanii frauduloase au fost semnalate în mediul online, prin care atacatorii profită de încrederea oamenilor în branduri cunoscute, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cum se desfășoară noile fraude, potrivit DNSC

Care sunt recomandările specialiștilor

În ultimele zile, au apărut mai multe campanii frauduloase care vizează utilizatorii online, DNSC.

Specialiștii dau ca exemple „ghiozdanul Decathlon” și „aparatul de cafea Flanco”. Ambele funcționează pe același principiu: utilizatorilor li se promite un cadou atractiv, în schimbul completării unui formular publicat într-un comentariu. La prima vedere, pare o promoție legitimă, dar în realitate datele personale oferite ajung direct la atacatori.

În ceea ce privește site-ul clonă „epantofi.online”, specialiștii susțin că este vorba de o clonă a unui magazin online real, practic un site care copiază designul și identitatea vizuală a brandului original, dar care este controlat de atacatori.

Scopul acestora este să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță.

Iată recomandările specialiștilor DNSC: